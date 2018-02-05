جمارك سفاجا تضبط 4 محاولات تهريب لأجهزة لاسلكى واسطوانات غاز فريون المحظور





البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت إدارة الحركة بجمارك سفاجا برئاسة محمد جمال مدير إدارة الحركة بالتنسيق مع إدارة مكافحة التهرب الجمركى برئاسة هشام العدوى مدير الإدارة وإدارة شرطة الميناء من ضبط 4 محاولات تهرب جمركى لكمية من أجهزة اللاسلكى بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنه 2003 وتعديلاته

فى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع والسيارات الواردة من ميناء ضبا السعودى إشتبه عماد حمدى مأمور الحركة فى مشمول بوليصةالشحن رقم 48 شهادة أمتعة شخصية رقم 1082 لسنة 2018 بإسم أ . س . م وبالمعاينة تبين وجود 6 أجهزة لاسلكى.

وفى المحاولة الثانية إشتبه عبدالعظيم زيدان بمكافحة التهرب الجمركى فى مشمول بوليصةالشحن رقم 2 أ شهادة أمتعة شخصية رقم 1110 لسنة 2018 بإسم م . م وتم تكليف على محمد مأمور الحركة المعاينة فتبين وجود 5 إسطوانات فريون R22 المظور إستيرادة لأنه غير صديق للبيئة داخل الأمتعة الشخصية

وفى المحاولة الثالثة إشتبه محمد محمود مأمور الحركة فى السائق س . س . ع وبتفتيش سيارته تبين وجود كمية من قطع غيار السيارات المستعملة المحظور إستيرادها مخباه ضمن حبيبات البلاستك والتى تحملها السيارة

وفى المحاولة الرابعة إشتبه محمد محمود مأمور الحركة فى السائق ع . ح وبتفتيش سيارته تبين وجود كمية من أدوات المطبخ المتنوعة (تيفال) منشأ تركى مخبأه بجيب سحرى بشاسيه التريلا وبلغت التعويضات المستحقة 95 ألف جنيه

وقرر مدحت رجب أحمد مدير عام جمارك سفاجا إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير 4 محاضر ضبط جمركى والتحفظ على المضبوطات

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك والدكتور طارق العزب رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.