video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 05 فبراير 2018 03:48 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

جامعة الدول العربية تسجل 80 متابعا من 19جنسية لمتابعة انتخابات الرئاسة

الإثنين، 05 فبراير 2018 02:48 م
جامعة الدول العربية تسجل 80 متابعا من 19جنسية لمتابعة انتخابات الرئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات


كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر
إضافة تعليق

وقعت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ، بروتوكول تعاون مع السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة - الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الاعلام والاتصالات بالجامعة العربية وذلك لمتابعة الانتخابات الرئاسية .

وقال المستشار محمود حلمى الشريف - نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ،والمتحدث باسمها ،فى بيان صادر عنه اليوم ،إن الهيئة وقعت بروتوكول تعاون مع الجامعة العربية للقيام بمتابعة الانتخابات الرئاسية .

وأوضح "الشريف" ان مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم استقبل السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة والوفد المرافق لها حيث نقلت السفيرة الي  رئيس الهيئة تحيات الامين العام بجامعة الدول العربية وتقديره للجهود التي تبذلها الهيئة وامنيانه لها بالتوفيق في اداء مهمامها .

وبدأ اللقاء بعد الترحيب بالسفيرة والوفد المرافق لها بكلمة من القاضي لاشين ابراهيم تناولت التعريف بالهيئة وتشكيلها واختصاصاتها على النحو الذي نظمه الدستور وقانون انشائها معربا عن اهتمام الهيئة برأى المتابعين لدورها في تيسيير العملية خاصة  ان ادارة الانتخابات بجامعة الدول العربية سجلت نحو 80 متابعا من 19 جنسية متطوعين لمتابعة الانتخابات، وانتهى اللقاء بتوقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين لتنفيذ ذلك وحضر اللقاء السفير عماد حنا من وزارة الخارجية ومدير الجهاز التنفيذى للهيئة .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

من يحق له الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أمام الإدارية العليا؟.. مصدر قانونى: لكل ذى شأن الطعن.. تقديمه خلال 48 ساعة من الإعلان والفصل فيه خلال 10 أيام.. وصلاح فوزى: يحق للمرشحين فقط لكن بشروط

الجامعة العربية والوطنية للانتخابات يوقعان مذكرة تفاهم لمتابعة الانتخابات

انتخابات الرئاسة

انتخابات مصر

انتخابات مصر 2018

انتخابات الرئاسة المصرية 2018

الانتخابات المصرية

الهيئة الوطنية للانتخابات



لا تفوتك
وزير الرياضة يضيف محمد صلاح لأباطرة القوى الناعمة فى مصر

وزير الرياضة يضيف محمد صلاح لأباطرة القوى الناعمة فى مصر

الوطنية للانتخابات توافق على طلب جمعيتين أهليتين جدد لمتابعة انتخابات الرئاسة

الوطنية للانتخابات توافق على طلب جمعيتين أهليتين جدد لمتابعة انتخابات الرئاسة

رغم بدء التيرم الثانى.. غموض حول مصير التغذية المدرسية.. التعليم: لم نحدد موعد توزيع الوجبة على الطلاب.. مصادر: اليوم اجتماع يضم 4 وزراء وهيئة سلامة الغذاء لبحث موقف المصانع الموردة.. و5 محافظات بدون مورد

رغم بدء التيرم الثانى.. غموض حول مصير التغذية المدرسية.. التعليم: لم نحدد موعد توزيع الوجبة على الطلاب.. مصادر: اليوم اجتماع يضم 4 وزراء وهيئة سلامة الغذاء لبحث موقف المصانع الموردة.. و5 محافظات بدون مورد

"اليوم السابع" فى وكر عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية بالجيزة.. جارة السمسار المتهم: علاقته محدودة بجيرانه.. وصاحب محل: يستدرج ضحاياه من خارج منطقة المنيب.. ومصدر أمنى: المتهمون يدفعون 5 آلاف جنيه مقدماً للضحية

"اليوم السابع" فى وكر عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية بالجيزة.. جارة السمسار المتهم: علاقته محدودة بجيرانه.. وصاحب محل: يستدرج ضحاياه من خارج منطقة المنيب.. ومصدر أمنى: المتهمون يدفعون 5 آلاف جنيه مقدماً للضحية

وكالة إيطالية: مصر ستصل إلى الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بحلول 2019

وكالة إيطالية: مصر ستصل إلى الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بحلول 2019

المشدد 15 عاما لـ4 أشخاص قتلوا موظفا بسبب ركن سيارة فى الزاوية الحمراء

المشدد 15 عاما لـ4 أشخاص قتلوا موظفا بسبب ركن سيارة فى الزاوية الحمراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة