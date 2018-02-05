جامعة الدول العربية تسجل 80 متابعا من 19جنسية لمتابعة انتخابات الرئاسة





كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

وقعت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ، بروتوكول تعاون مع السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة - الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الاعلام والاتصالات بالجامعة العربية وذلك لمتابعة الانتخابات الرئاسية .

وقال المستشار محمود حلمى الشريف - نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ،والمتحدث باسمها ،فى بيان صادر عنه اليوم ،إن الهيئة وقعت بروتوكول تعاون مع الجامعة العربية للقيام بمتابعة الانتخابات الرئاسية .

وأوضح "الشريف" ان مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم استقبل السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة والوفد المرافق لها حيث نقلت السفيرة الي رئيس الهيئة تحيات الامين العام بجامعة الدول العربية وتقديره للجهود التي تبذلها الهيئة وامنيانه لها بالتوفيق في اداء مهمامها .

وبدأ اللقاء بعد الترحيب بالسفيرة والوفد المرافق لها بكلمة من القاضي لاشين ابراهيم تناولت التعريف بالهيئة وتشكيلها واختصاصاتها على النحو الذي نظمه الدستور وقانون انشائها معربا عن اهتمام الهيئة برأى المتابعين لدورها في تيسيير العملية خاصة ان ادارة الانتخابات بجامعة الدول العربية سجلت نحو 80 متابعا من 19 جنسية متطوعين لمتابعة الانتخابات، وانتهى اللقاء بتوقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين لتنفيذ ذلك وحضر اللقاء السفير عماد حنا من وزارة الخارجية ومدير الجهاز التنفيذى للهيئة .