تيلرسون: ندرس فرض قيود وعقوبات على مبيعات فنزويلا النفطية

تيلرسون: ندرس فرض قيود وعقوبات على مبيعات فنزويلا النفطيةالإثنين، 05 فبراير 2018 03:26 ص
وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون
(رويترز)
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قال وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون، إن الولايات المتحدة ما زالت تدرس فرض قيود على مبيعات فنزويلا من النفط، مضيفا أن المسؤولين يعكفون على تقييم تأثير فرض عقوبات نفطية محتملة على المصالح التجارية.
وتشير بيانات تومسون رويترز إلى أن مبيعات فنزويلا من النفط الخام إلى الولايات المتحدة فى 2017 بلغت أدنى مستوياتها منذ عام 1991، متأثرة بالعقوبات المالية التى فرضتها واشنطن على البلد العضو فى أوبك.
ويصل تيلرسون إلى بيرو اليوم الإثنين ويتوجه بعدها إلى كولومبيا فى إطار جولته الحالية بأمريكا اللاتينية.
وتأتي زيارة تيلرسون لأكبر دولتين منتجتين للكوكايين فى الوقت الذى قد تلقي فيه دعوة الرئيس دونالد ترامب بخفض المساعدات للدول التى يتم إنتاج أو تهريب الكوكايين فيها بظلالها على هاتين الزيارتين.
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