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تونس تطلب من الاتحاد الأوروبى فتح أسواقه أمام منتجى زيت الزيتون

الإثنين، 05 فبراير 2018 08:33 م
تونس تطلب من الاتحاد الأوروبى فتح أسواقه أمام منتجى زيت الزيتون زيت الزيتون- أرشيفية


ا ف ب
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طلبت تونس الإثنين من الاتحاد الاوروبى، أن يفتح أكثر أسواقه أمام منتجى زيت الزيتون التونسى، لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية فى البلاد، كما عبرت عن استيائها لإدراجها لبضعة أسابيع فى القائمة السوداء للاتحاد الأوروبى للملاذات الضريبية.

 

وقال وزير الخارجية التونسى خميس الجهيناوى، خلال مؤتمر صحفى في بروكسل مع وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موجيريني، :"نريد مؤشرات قوية لتأكيد التزام الاتحاد الأوروبى بالوقوف إلى جانب تونس في عملية الانتقال الديمقراطى".

 

وأضاف "نأمل فى أن يتم فى المستقبل تفادى كل ما من شأنه التأثير على التزام الجانبين بهذه الشراكة".

وأوضح "أن إدراج تونس على قائمة الملاذات الضريبية  فى ديسمبر 2017 ، كان قرارا ظالما لأنه اتخذ بشكل أحادى.

 ولم يتم التشاور فيه مع تونس. لحسن الحظ تم شطب تونس من هذه القائمة" نهاية  يناير 2018.

وتابع "إن تونس تتوقع اهتماما أكبر من الاتحاد الأوروبي".

وطلبت تونس من الاتحاد الأوروبى تمكينها من زيادة صادراتها من زيت الزيتون. وقال "نعلم الطابع الحساس لهذه المسألة بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي لكنه (زيت الزيتون) منتج أساسى لتونس، إذا أرادت أوروبا مساعدة تونس يمكنها ذلك من خلال مساعدتها فى بيع هذا المنتج بالأسواق الأوروبية خصوصا أن الطلب عليه كبير لدى الأوروبيين".

 

 


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تونس

الاتحاد الاوروبى

زيت الزيتون

صادرات تونس



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