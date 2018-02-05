تونس تستعد لاطلاق خط بحرى تجارى مباشر يربطها بداكار وأبيدجان وغانا





تونس (أ ش أ)

تستعد تونس، خلال الأشهر المقبلة ، لفتح خط بحرى تجارى مباشر يربط تونس بداكار "السنغال" وأبيدجان (كوت ديفوار) وتيما (غانا).

وذكرت وكالة النقل التونسية أن هذا الخط - الذى يهدف إلى تمكين المؤسسات التونسية من النفاذ المنتظم الى السوق الأفريقية - سينطلق من ميناء قابس أو ميناء صفاقس ، وسيتم تحديد عدد الرحلات وفق طلبات المستثمرين.

وتجرى حاليا المفاوضات بين الشركة التونسية للملاحة والوزارات المعنية بشأن توفير الضمان المادى للشركة فى حال لم يحقق الخط المردودية المطلوبة.

وتهدف استراتيجية الحكومة التونسية الى تدعيم الاتفاقيات التجارية الثنائية ، إذ سيتم العام الحالى توقيع اتفاقية مع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا) التى تضم 19 دولة.

كما تجرى حاليا الدراسات لاطلاق خط بحرى تجارى جديد يربط تونس بالأردن والسعودية وبلدان الخليج.