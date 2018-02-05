توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة المنصورة والمركز الثقافى البريطانى





الدقهلية شريف الديب

وقع الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس جامعة المنصورة اتفاقية تعاون بين جامعة المنصورة ممثلة فى ( مركز تطوير الأداء الجامعى ) والمركز الثقافى البريطانى بحضور الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد العزيز فتوح مدير مركز تطوير الأداء، الدكتورة مها العشماوى ( Mr Kishore Roy)المدير الإقليمى لمؤهلات المملكة المتحدة ، تامر إسماعيل - نائب المدير الإقليمى ورئيس قسم الامتحانات الدولية، و خالد الزغبى- مدير تطوير الأعمال لمؤهلات المملكة المتحدة.