توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة المنصورة والمركز الثقافى البريطانى

توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة المنصورة والمركز الثقافى البريطانىالإثنين، 05 فبراير 2018 07:38 م
جامعة المنصورة
الدقهلية شريف الديب
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وقع الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس جامعة المنصورة اتفاقية تعاون بين جامعة المنصورة ممثلة فى ( مركز تطوير الأداء الجامعى ) والمركز الثقافى البريطانى بحضور الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد العزيز فتوح مدير مركز تطوير الأداء، الدكتورة مها العشماوى ( Mr Kishore Roy)المدير الإقليمى لمؤهلات المملكة المتحدة ، تامر إسماعيل - نائب المدير الإقليمى ورئيس قسم الامتحانات الدولية، و خالد الزغبى- مدير تطوير الأعمال لمؤهلات المملكة المتحدة.
جدير بالذكر أن توقيع الاتفاقية مع المركز الثقافى البريطانى يمثل خدمة لطلاب جامعة المنصورة فى تقديم دورات تدريبية وتأهيلهم لسوق العمل المحلى والدولى.
وتم عقد لقاء تعريفى لطلاب جامعة المنصورة بمدرج الدكتور أبو النجا بكلية الطب تناول " تسليط الضوء على عمل المجلس البريطانى واستراتيجيته داخل مصر، الشراكة مع الجامعات المصرية، فرص المنح الدراسية للماجستير والدكتوراه، التعريف بامتحان اللغة الإنجليزية "IELTS" .
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