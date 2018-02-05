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توصيل شرايين وعضلات شاب تقطعت ذراعه داخل ماكينة تقطيع ورق بالمنصورة

الإثنين، 05 فبراير 2018 10:34 م
توصيل شرايين وعضلات شاب تقطعت ذراعه داخل ماكينة تقطيع ورق بالمنصورة توصيل الشرايين


الدقهلية - محمد حيزة
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استقبل مستشفى الطوارئ الجامعى بالدقهلية، أحمد محمد شبل، 24 عاما، عامل بمصنع الورق المقوى يعانى من إصابة بالغة بالطرف العلوى الأيمن نتيجة سحب يده بماكينة فى مصنع ورق مقوى مما أدى لإصابته بتهتك بالعضلات وجميع شرايين الطرف.

وتم توصيل جميع شرايين الطرف العلوى بمنطقة الساعد باستخدام رقع وريدية وإعادة الدورة الدموية لهذا الطرف بواسطة أطباء جراحة الأوعية الدموية الدكتور محمد عماد مدرس مساعد جراحة الأوعية الدموية والدكتور نشأت السعدنى طبيب مقيم جراحة الأوعية الدموية وتم الاطمئنان على المريض بعد العملية وأصبحت حالته الصحية جيدة.
 
 
 

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