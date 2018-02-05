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"تنمية الصادرات" تنظم ورشة عمل حول إجراءات إصلاح منظومة التجارة الخارجية

الإثنين، 05 فبراير 2018 11:00 م
"تنمية الصادرات" تنظم ورشة عمل حول إجراءات إصلاح منظومة التجارة الخارجية هيئة تنمية الصادرات - أرشيفية


كتب – إسلام سعيد
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نظمت هيئة تنمية الصادرات بالتنسيق مع مجلس تسيير المنظومة القومية للتجارة المصرية EgyTrade”" ورشة العمل الثانية للتعريف بالإجراءات الإصلاحية فى مجال تيسير التجارة الخارجية وتحفيز الصادرات المصرية.

وقالت شرين الشوربجى رئيس هيئة تنمية الصادرات، إنه تم مناقشة مؤشر "التجارة عبر الحدود" بتقرير "مناخ أنشطة الأعمال" الصادر عن البنك الدولى، مشيرة إلى أن هيئة تنمية الصادرات تعمل على مستويات عدة بهدف زيادة معدلات التصدير للخارج.

وأضافت، فى تصريحات لها، أن الهيئة العامة لتنمية الصادرات نظمت دورة عن"التوعية اللوجستية" ضمن برنامج لوجستيات التصدير، من أجل رفع كفاءة وتنمية القدرات التصديرية فى مجال اللوجستيات العاملين بشركات قطاع الحاصلات الزراعية.

وتكثف هيئة تنمية الصادرات حاليًا دوراتها بهدف الحد من أزمات ومشكلات مصدرى الحاصلات الزراعية، والتى تفاقمت خلال الفترة الأخيرة، وكان أخرها حظر صادرات الجوافة المصرية إلى السوق السعودى، ودخل الحظر حيز التنفيذ يوم 18 يناير الماضى.

وكشفت شرين الشوربجى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات، أنه من المقرر إطلاق مبادرة التجارة الخضراء من مجمع خدمات المصدرين بمدينة ٦ أكتوبر لرفع الكفاءة التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة والترويج لمنتجاتهم فى الأسواق الخارجية، والوصول بمعدلات استخدام المبيدات إلى النسب العالمية المسموح بها وعدم تخطيها.

وفى وقت سابق، استقبلت الشوربجى المهندس هانى سنبل رئيس المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة لمجمع خدمات المصدرين بمدينة 6 أكتوبر التابع لهيئة تنمية الصادرات، لبحث أوجه التعاون خاصة فى ملف الصادرات للدول الافريقية.


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