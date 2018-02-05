تقرير وزارة الاتصالات: 27 مليون مستخدم للإنترنت عن طريق المحمول





كتبت: هبة السيد

كشف تقرير موجز عن مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول حجم الإشتراكات فى الهاتف المحمول 99.82 مليون، متجاوزا عدد السكان حتى أكتوبر 2017، بنسبة انتشار بلغت 110.37%، فى حين وصل مستخدمو الإنترنت عن طريق المحمول 27.49 مليون مستخدم.

وذكر التقرير الذى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، أن عدد مستخدمى الإنترنت وصل إلى نحو 33.7 مليون مستخدم، بنسبة انتشار بلغت نحو 41.3%، فيما بلغ عدد مستخدمى الـ Modem USB 3.24 مليون مستخدم.

ووصل عدد مشتركى الانترنت فائق السرعة ADSL الى نحو 4.95 مليون مشترك حتى ديسمبر 2017 مقارنة بنحو 5.05 مليون فى أكتوبر من نفس العام.

وبلغ عدد مستخدمى الانترنت عن طريق المحمول من إجمالى مشتركى المحمول الى 32.96% حتى ديسمبر 2017، مقارنة بـ27.54% فى أكتوبر من نفس العام.

يأتى ذلك فيما تؤكد شركات مثل سامسونج وهواوى أن عدد مستخدمى الهواتف الذكية يصل الى نحو 70% من إجمالى مشتركى المحمول بمصر.

ووصلت اجمالى سعة السنترالات الى 17.92 مليون خط حتى أكتوبر 2017، بعدد سنترالات يصل الى 1550 سنترال على مستوى المحافظات منهم 1.81 سنترال فى الريف، ويصل عدد مشتركو الهاتف الثابت الى نحو 6.58 مليون مشترك.

فيما اختلف التوزيع النسبى لمستخدمى الانترنت قائق السرعة ADSL فى المحافظات اذ مازالت القاهرة القاهرة الكبرى تستحوذ على النسبة الأكبر من حيث عدد المشتركين بنحو 41% على الرغم انخفاض حصتها بنحو 2%، تليها محافظات الدلتا وتستحوذ على نسبة 31% ثم وجه قبلى 12% تليها الأسكندرية ومطروح بنسبة 10%، فى حين كانت أقل نسبة فى مدن القناة و سيناء و البحر الأحمر بنحو 6%.

ووفقا لأخر تقرير فإن نسب مشتركو التليفون الثابت مازالت كما هى حيث يصل عدد المشتركين حكومى 2% و مشتركى التجارى 9% ومشتركى المنازل 89%.

وبلغ متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد واحد الى نحو 22.90 الف شهريا، فى حين يصل عدد المعاشات المنصرفة من خلال البريد نحو 5.5 مليون مستفيد شهريا.

كان تقرير سابق قد ذكر أن نسبة أفراد الأسر المصرية التي تستخدم الإنترنت في الاتصال بالأخرين من خلال الشبكات الإجتماعية مثل Facebook- twitter ، نحو 30.5%، بينما بلغت نسبة من يستخدمون الانترنت فى إرسال معلومات ورسائل عبر البريد الإليكترونى نحو 31.4%، يليها الحصول على معلومات عن الصحة و الخدمات الصحية 15.7% و 9% فى الحصول على معلومات عن السلع والخدمات، كما بلغت نسبة من يحصلون على معلومات من جهات حكومية من خلال المواقع الاليكترونية الى 8.1%، وذلك وفقاً لمؤشرات البنية التحتية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن شهر أكتوبر 2017.