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تعليم جنوب سيناء ينفذ خطة الإخلاء للمدارس فى الكوارث والأزمات بطور سيناء

الإثنين، 05 فبراير 2018 07:07 م
تعليم جنوب سيناء ينفذ خطة الإخلاء للمدارس فى الكوارث والأزمات بطور سيناء جانب من اخلاء المدرسة


جنوب سيناء – فايزة مرسال
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نفذت مدارس جنوب سيناء الابتدائية اليوم خطة إخلاء المدارس من الطلاب والمدرسين والعاملين فى حالة حدوث أزمات أو كوارث طبيعية وتدريب الطلاب على الخروج الأمن فى مثل هذه الظروف.

كانت تعليمات وزارة التربية والتعليم بضرورة تدرى بالطلاب على كيفية الخروج من المدارس عند حدوث أزمات أو كوارث بالمدرسة وقد حددت الوزارة أسبوعا لكل مرحلة تعليمية يتم تنفيذها بداية من الأسبوع الأول للفصل الدراسى الثانى تحت إشراف مجلس الوزراء.

 وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء: إن المديرية قامت بداية من أمس الأحد بوضع خطة الإخلاء بمدارس المحافظة لتدريب الطلاب والمدرسين والعاملين بالمدرسة على خطة الإخلاء فى حالة الأزمات الطبيعية والكوارث حسب البرنامج الزمنى الذى وضعته الوزارة على كافة مدارس الجمهورية.

وأكد عقل أن الخطة تستهدف تدريب الطلاب على التصرف الأمثل فى حالة الكوارث الطبيعية والأزمات، وقد حددت فترة زمنية لكل مرحلة من مراحل التعليم المختلفة وأكدت الوزارة على أن الأسبوع الأول من الفصل الدراسى الثانى تم تخصيصه لتدريب طلاب التعليم الابتدائى على طرق الإخلاء وتحدد الأسبوع الثانى من الفصل الدراسى الثانى لطلاب الاعدادية والأسبوع الثالث للتعليم الثانوى العام والثانوى الفنى.

 وأشار عقل أن هذه الخطة تنفذ على مستوى مدارس الجمهورية بنفس التوقيت والمواعيد على أن يتم تصوير خطة الاخلاء لحظة بلحظة من بداية صفارة الإنذار بوجود كارثة مرورا بفصل الكهرباء نهائيا عن المدرسة وخروج الطلاب بعيدا عن مكان الكارثة وتصوير كل ذلك بالفيديو والصور وتصوير تدريب الطلاب وتقديم الاسعافات الاولية للطلاب فى حالة الاصابة ويتم تحميل كل ذلك على اليوتيوب الخاص بمجلس الوزراء تمهيدا للاشتراك فى المسابقة التى ينظمها مجلس الوزراء التى يتم من خلالها تحديد افضل مدرسة لتنفيذ خطة الاخلاء.

وشهدت 5 مدارس اليوم بطور سيناء خطة الاخلاء ومنهم مدرسة بدر الابتدائية التى قامت بتنفيذ التجربة مرتين الاولى بروفة على الاخلاء وقد قام الطلاب فى التنفيذ وسرعة الاخلاء خلال دقيقتين.

 


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