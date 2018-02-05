video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 05 فبراير 2018 03:44 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على قرارات رئيس جامعة القاهرة لتطوير الحرم الجامعى × 13 معلومة

الإثنين، 05 فبراير 2018 03:23 م
تعرف على قرارات رئيس جامعة القاهرة لتطوير الحرم الجامعى × 13 معلومة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة


وائل ربيعى
إضافة تعليق

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عدة قرارات جديدة اليوم الإثنين، خلال جولته على كليات الجامعة.

1-     الجامعة ستبدأ مشروعا كبيرا لتطوير الحرم الجامعى.

2-     انتظام العمل بمشروعى تطوير المستشفيات الجامعية ومستشفى أبو الريش للأطفال.

3-     إيقاف أى أعمال بناء أو توسعات داخل الحرم الجامعى.

4-     أى توسعات جديدة ستتوجه إلى فرع الجامعة الدولية بمدينة 6 أكتوبر.

5-     تطوير الحرم الجامعى سيتناسب مع الطراز العمرانى لجامعة القاهرة والمبانى التاريخية بها.

6-     الجامعة تخطط لمشروع إنشاء كلية التربية الرياضية.

7-     إنشاء كلية التربية الرياضية بنظام بالساعات المعتمدة.

8-     الجامعة دفعت المقدم المالى لإنشاء فرع الجامعة الدولى فى مدينة السادس من أكتوبر.

9-     الفرع الدولى لجامعة القاهرة سيكون قائما على نظام الساعات المعتمدة.

10-  إصدار لائحة إطارية كلية موحدة تعمل جامعة القاهرة عليها وتضم لوائح الكليات.

11-  صيانة المدن الجامعية بطريقة تناسب ذوى الاحتياجات الخاصة.

12- تخصيص مليون جنيه جوائز للمراكز الثلاثة الأولى الفائزة بأفضل مؤلف حول ريادة الأعمال والتفكير النقدى.

13- تدريس مقررى ريادة الأعمال والتفكير النقدى بداية من العام المقبل.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جامعة القاهرة: لم تشهد الامتحانات الفصلية عملية تسريب واحدة

جامعة القاهرة

تطوير الحرم الجامعى

المستشفيات الجامعية



لا تفوتك
وزير الرياضة يضيف محمد صلاح لأباطرة القوى الناعمة فى مصر

وزير الرياضة يضيف محمد صلاح لأباطرة القوى الناعمة فى مصر

الوطنية للانتخابات توافق على طلب جمعيتين أهليتين جدد لمتابعة انتخابات الرئاسة

الوطنية للانتخابات توافق على طلب جمعيتين أهليتين جدد لمتابعة انتخابات الرئاسة

رغم بدء التيرم الثانى.. غموض حول مصير التغذية المدرسية.. التعليم: لم نحدد موعد توزيع الوجبة على الطلاب.. مصادر: اليوم اجتماع يضم 4 وزراء وهيئة سلامة الغذاء لبحث موقف المصانع الموردة.. و5 محافظات بدون مورد

رغم بدء التيرم الثانى.. غموض حول مصير التغذية المدرسية.. التعليم: لم نحدد موعد توزيع الوجبة على الطلاب.. مصادر: اليوم اجتماع يضم 4 وزراء وهيئة سلامة الغذاء لبحث موقف المصانع الموردة.. و5 محافظات بدون مورد

"اليوم السابع" فى وكر عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية بالجيزة.. جارة السمسار المتهم: علاقته محدودة بجيرانه.. وصاحب محل: يستدرج ضحاياه من خارج منطقة المنيب.. ومصدر أمنى: المتهمون يدفعون 5 آلاف جنيه مقدماً للضحية

"اليوم السابع" فى وكر عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية بالجيزة.. جارة السمسار المتهم: علاقته محدودة بجيرانه.. وصاحب محل: يستدرج ضحاياه من خارج منطقة المنيب.. ومصدر أمنى: المتهمون يدفعون 5 آلاف جنيه مقدماً للضحية

وكالة إيطالية: مصر ستصل إلى الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بحلول 2019

وكالة إيطالية: مصر ستصل إلى الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بحلول 2019

المشدد 15 عاما لـ4 أشخاص قتلوا موظفا بسبب ركن سيارة فى الزاوية الحمراء

المشدد 15 عاما لـ4 أشخاص قتلوا موظفا بسبب ركن سيارة فى الزاوية الحمراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة