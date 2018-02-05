تعرف على قرارات رئيس جامعة القاهرة لتطوير الحرم الجامعى × 13 معلومة

تعرف على قرارات رئيس جامعة القاهرة لتطوير الحرم الجامعى × 13 معلومةالإثنين، 05 فبراير 2018 03:23 م
وائل ربيعى
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عدة قرارات جديدة اليوم الإثنين، خلال جولته على كليات الجامعة.
1- الجامعة ستبدأ مشروعا كبيرا لتطوير الحرم الجامعى.
2- انتظام العمل بمشروعى تطوير المستشفيات الجامعية ومستشفى أبو الريش للأطفال.
3- إيقاف أى أعمال بناء أو توسعات داخل الحرم الجامعى.
4- أى توسعات جديدة ستتوجه إلى فرع الجامعة الدولية بمدينة 6 أكتوبر.
5- تطوير الحرم الجامعى سيتناسب مع الطراز العمرانى لجامعة القاهرة والمبانى التاريخية بها.
6- الجامعة تخطط لمشروع إنشاء كلية التربية الرياضية.
7- إنشاء كلية التربية الرياضية بنظام بالساعات المعتمدة.
8- الجامعة دفعت المقدم المالى لإنشاء فرع الجامعة الدولى فى مدينة السادس من أكتوبر.
9- الفرع الدولى لجامعة القاهرة سيكون قائما على نظام الساعات المعتمدة.
10- إصدار لائحة إطارية كلية موحدة تعمل جامعة القاهرة عليها وتضم لوائح الكليات.
11- صيانة المدن الجامعية بطريقة تناسب ذوى الاحتياجات الخاصة.
12- تخصيص مليون جنيه جوائز للمراكز الثلاثة الأولى الفائزة بأفضل مؤلف حول ريادة الأعمال والتفكير النقدى.
13- تدريس مقررى ريادة الأعمال والتفكير النقدى بداية من العام المقبل.
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