تعرف على قرارات رئيس جامعة القاهرة لتطوير الحرم الجامعى × 13 معلومة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عدة قرارات جديدة اليوم الإثنين، خلال جولته على كليات الجامعة.

1- الجامعة ستبدأ مشروعا كبيرا لتطوير الحرم الجامعى.

2- انتظام العمل بمشروعى تطوير المستشفيات الجامعية ومستشفى أبو الريش للأطفال.

3- إيقاف أى أعمال بناء أو توسعات داخل الحرم الجامعى.

4- أى توسعات جديدة ستتوجه إلى فرع الجامعة الدولية بمدينة 6 أكتوبر.

5- تطوير الحرم الجامعى سيتناسب مع الطراز العمرانى لجامعة القاهرة والمبانى التاريخية بها.

6- الجامعة تخطط لمشروع إنشاء كلية التربية الرياضية.

7- إنشاء كلية التربية الرياضية بنظام بالساعات المعتمدة.

8- الجامعة دفعت المقدم المالى لإنشاء فرع الجامعة الدولى فى مدينة السادس من أكتوبر.

9- الفرع الدولى لجامعة القاهرة سيكون قائما على نظام الساعات المعتمدة.

10- إصدار لائحة إطارية كلية موحدة تعمل جامعة القاهرة عليها وتضم لوائح الكليات.

11- صيانة المدن الجامعية بطريقة تناسب ذوى الاحتياجات الخاصة.

12- تخصيص مليون جنيه جوائز للمراكز الثلاثة الأولى الفائزة بأفضل مؤلف حول ريادة الأعمال والتفكير النقدى.

13- تدريس مقررى ريادة الأعمال والتفكير النقدى بداية من العام المقبل.