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الإثنين، 05 فبراير 2018 05:04 ص
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تعرف على عقوبة خاطفى طالبى كرداسة وفقا للقانون

الإثنين، 05 فبراير 2018 05:00 ص
تعرف على عقوبة خاطفى طالبى كرداسة وفقا للقانون خطف - ارشيفية


كتب سليم على
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بعد قرار نيابة كرداسة ومركز إمبابة برئاسة المستشار أحمد عادل، السبت، حبس المتهمين الـ8 المتورطين فى خطف طالبين من عائلتى "العدس" و"البيدق" وطلب فدية مليون جنيه وذلك لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات. يكشف "اليوم السابع" فى السطور التالية العقوبة التى ينص عليها قانون العقوبات بشأن الخطف وطلب فدية.

وافقت وزارة العدل فى نهاية مايو 2017 على تعديل المواد 283 و289 و290 من قانون العقوبات بشأن الجرائم الخاصة بأعمال الخطف.

وأكدت الوزارة، أن كثرة حوادث خطف الأطفال وطلب الفدية كانت وراء السرعة استصدار تعديل القانون.

وأوضحت الوزارة أن المادة 289 تنص على "كل من خطف بنفسه طفلاً لم يبلغ 12 سنة يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات وتكون عقوبة السجن لا تقل عن 10 سنوات إذا كان المخطوف تجاوز 12 سنة أو كان المخطوف عمره سنة وإذا كان الخطف مصحوبا بالفدية تكون العقوبة بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".


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