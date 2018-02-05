تعرف على جدول منحة ريادة الأعمال بجامعة كامبريدج بعد تعديله





كتب - مصطفى عبد التواب

يقدم "اليوم السابع" جدول التقديم لماجستير ريادة الأعمال المقدم بالشراكة بين الحكومة المصرية وجامعة كامبريدج، وذلك بعد مد موعد التقديم للمنحة شهر كامل.

- مد فترة التقديم من يناير حتى فبراير 2018

- الاختيار المبدئى للمرشحين خلال مارس 2018

- المقابلة الشخصية خلال مارس 2018

- الاختيار النهائى للملتحقين بالمنحة أبريل 2018

وتستمر المنحة من أبريل 2018 حتى مايو 2020 ما بين جامعة القاهرة وجامعة كامبريدج.

جدير بالذكر أن الماجستير مقدم بناء على برتوكول بالتعاون بين وزارة التخطيط وجامعة القاهرة وجامعة كامبريدج وهذا البرتوكول موجه لطلاب الجامعات وخريجى الجامعات، لاختيار 40 شابا مصريا لدراسة ماجستير مهنى لريادة الأعمال يتم تنفيذ جزء منه فى كلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة والجزء الثانى فى جامعة كامبريدج فى بريطانيا.

يهدف الماجستير إلى تقديم العلوم المناسبة لتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع ريادية وزيادة فرص نجاح المشروعات الريادية والاستفادة من الطاقات الإبداعية لدى الشباب وتوظيفها لضمان تحقيق النمو الاقتصادى القائم على الابتكار والإبداع وخلق مجتمع عملى قادر على دعم ونشر فكر ريادة الأعمال علاوة على المساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.

ويشترط للتقدم له أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة جامعية وألا يقل عمره عن 22 عاما وألا يزيد عن 40 عاما، وأن يحصل المتقدم على درجة لا تقل عن 6 فى امتحان اللغة الإنجليزية المخصص للدراسة بإنجلترا (IELTS)، وأن يكون المتقدم مصرى الجنسية وأن يحصل على ورقة توصية من الجهة التابع لها المتقدم أو آخر جهة كان تابعا لها، علاوة على شرط عودة الطالب إلى موطنة بعد إتمام الدراسة والانتهاء من فترة المنحة المقدمة.