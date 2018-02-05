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الإثنين، 05 فبراير 2018 08:56 م
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تضامن دمياط تشكل لجنة لتنقية كشوف الحاصلين على معاش «تكافل وكرامة»

الإثنين، 05 فبراير 2018 05:53 م
تضامن دمياط تشكل لجنة لتنقية كشوف الحاصلين على معاش «تكافل وكرامة» جانب من الاجتماع


دمياط عبده عبد البارى
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اتخذت مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط إجراءات تفعيل لجان المساءلة المجتمعية ، التي تختص بتنقية كشوف الحاصلين على معاش « تكافل وكرامة » ومتابعة تنفيذ البرنامج ، وذلك برئاسة وحدات الحكم المحلي وعضوية التضامن الاجتماعي وممثل عن الأوقاف والكنيسة وشخصيات عامة وممثلين عن المجتمع المدني، وذلك بكل قرية بها وحدة اجتماعية .

وبدأ التفعيل بلقاء موسع اليوم الاثنين، بالقاعة الكبرى لديوان عام المديرية بحضوراللواء سامى حمدوة السكرتير العام لمحافظة دمياط ، وحسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ، و أسامة عبد المجيد  منسق تدريب لجان المساءلة المجتمعية بوزارة التضامن ، ورؤساء الوحدات المحلية لمدن ومراكز المحافظة ، وذلك لشرح تشكيل واختصاصات اللجان ، على أن تبدأ المديرية برنامجا تدريبيا لأعضاء اللجان فور تشكيلها.
 

 
 

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