تضامن دمياط تشكل لجنة لتنقية كشوف الحاصلين على معاش «تكافل وكرامة»الإثنين، 05 فبراير 2018 05:53 م
جانب من الاجتماع
دمياط عبده عبد البارى
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اتخذت مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط إجراءات تفعيل لجان المساءلة المجتمعية ، التي تختص بتنقية كشوف الحاصلين على معاش « تكافل وكرامة » ومتابعة تنفيذ البرنامج ، وذلك برئاسة وحدات الحكم المحلي وعضوية التضامن الاجتماعي وممثل عن الأوقاف والكنيسة وشخصيات عامة وممثلين عن المجتمع المدني، وذلك بكل قرية بها وحدة اجتماعية .
وبدأ التفعيل بلقاء موسع اليوم الاثنين، بالقاعة الكبرى لديوان عام المديرية بحضوراللواء سامى حمدوة السكرتير العام لمحافظة دمياط ، وحسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ، و أسامة عبد المجيد منسق تدريب لجان المساءلة المجتمعية بوزارة التضامن ، ورؤساء الوحدات المحلية لمدن ومراكز المحافظة ، وذلك لشرح تشكيل واختصاصات اللجان ، على أن تبدأ المديرية برنامجا تدريبيا لأعضاء اللجان فور تشكيلها.
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