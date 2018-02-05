"تضامن الإسكندرية": توفير 15 كرسى متحرك بمراكز الشباب لذوى الاحتياجات الخاصة

وأشار بيان صادر من مديرية التضامن، إلى أن ذلك يأتى فى إطار التعاون بين المديرية و مديرية الشباب و الرياضة، و حملة "صحة أولادنا و تعليمهم" بمحافظة الإسكندرية، و للوصول بالخدمة لفئة هامة من المجتمع و هى ذوى الاحتياجات الخاصة المترددين على مراكز الشباب لادماجهم فى المجتمع و التيسير عليهم.

من جهه أخرى و فى إطار الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية وحرصا على تلبية جميع احتياجاته، تم توزيع شنط مواد غذائية تحت مسمى "حملة الشتاء" بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية، حيث تم توزيع 200 كرتونة مواد غذائية وعدد 200 بطانية بإدارة العجمى الاجتماعية، على الفئات والأسر الأولى بالرعاية ممن يحصلون على معاش ضمانى فئة (أرامل - مطلقات - العجز- أيتام - إعاقه ) وتم التوزيع بوحدة الكيلو 21 والهانوفيل.