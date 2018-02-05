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"تضامن الإسكندرية": توفير 15 كرسى متحرك بمراكز الشباب لذوى الاحتياجات الخاصة

الإثنين، 05 فبراير 2018 12:00 ص
"تضامن الإسكندرية": توفير 15 كرسى متحرك بمراكز الشباب لذوى الاحتياجات الخاصة تضامن الاسكندرية توفر 15 كرسى متحرك بمراكز الشباب


الإسكندرية جاكلين منير
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قامت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية بتوفير 15 كرسى متحرك لـ6 مراكز شباب ، و هى مركز شباب الحرمين، ومركز شباب الظاهرية، ومركز شباب الدخيلة، ومركز شباب كرموز، ومركز شباب السيوف، ومركز شباب سموحة، و ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية ومحمد كمال الدين الحجاجى مدير المديرية.

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وأشار بيان صادر من مديرية التضامن، إلى أن ذلك  يأتى فى إطار التعاون بين المديرية و مديرية الشباب و الرياضة، و  حملة "صحة أولادنا و تعليمهم" بمحافظة الإسكندرية، و للوصول بالخدمة لفئة هامة من المجتمع و هى ذوى الاحتياجات الخاصة المترددين على مراكز الشباب  لادماجهم فى المجتمع و التيسير عليهم.

من جهه أخرى و فى إطار الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية وحرصا على تلبية جميع احتياجاته، تم توزيع شنط مواد غذائية تحت مسمى "حملة الشتاء" بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية، حيث تم توزيع  200 كرتونة مواد غذائية وعدد 200 بطانية بإدارة العجمى الاجتماعية، على الفئات والأسر الأولى بالرعاية ممن يحصلون على معاش ضمانى فئة (أرامل - مطلقات - العجز- أيتام - إعاقه ) وتم التوزيع بوحدة الكيلو 21 والهانوفيل.

 

وقامت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية بالاستجابة الفورية لحالة حرجة للطفل يوسف محمد السيد، الذى يبلغ من العمر 10 سنوات بالصف السادس الإبتدائى حيث تعرض لحادث سيارة ، مما أصابه بنزيف داخلى بالمخ، وكسور مضاعفة بالفخذ، و يتلقى علاجه بالمستشفى بالعناية المركزة، حيث  يعاني من غيبوبة.

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وقد أصدر محمد كمال الدين الحجاجى وكيل وزارة التضامن  تعليماته بسرعة مساعدة أسرة الطفل، و قد تم صرف مساعدة مالية فورية من مؤسسة التكافل الاجتماعى بالإسكندرية بواقع مبلغ 500 جنيه لمساعدة الأسرة فى علاج الابن المصاب.


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