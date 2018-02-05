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الإثنين، 05 فبراير 2018 08:56 م
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تركيا تقيم موقعا عسكريا جنوب غربى مدينة حلب السورية

الإثنين، 05 فبراير 2018 07:08 م
تركيا تقيم موقعا عسكريا جنوب غربى مدينة حلب السورية الجيش التركى فى عفرين- أرشيفية


(رويترز)
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قال الجيش التركى، إن قواته أقامت موقعا عسكريا جنوب غربى مدينة حلب السورية، اليوم الاثنين، وهى أعمق نقطة تجرى فيها إقامة موقع عسكرى حتى الآن داخل شمال غرب سوريا بموجب اتفاق بين روسيا وإيران يهدف إلى خفض العنف هناك.

وجاء الإعلان بعد أيام من تعرض رتل عسكرى تركى كبير كان متجها للمنطقة ذاتها إلى هجوم مما أجبره على التقهقر.

ووافقت تركيا على إقامة 12 موقع مراقبة فى إدلب ومحافظات مجاورة بموجب الاتفاق الذى أبرمته مع طهران وموسكو فى مسعى للحد من المعارك بين القوات المؤيدة للحكومة والجماعات المعارضة، فى شمال غرب سوريا.

لكن مسعى "عدم تصعيد" العنف الذى كان من المفترض أن تراقب تركيا تطبيقه انهار بعد أن دشن الجيش السورى وفصائل مدعومة من إيران فضلا عن القوات الجوية الروسية هجوما كبيرا فى ديسمبر لاستعادة مناطق فى محافظة إدلب.

 


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