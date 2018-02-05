تركيا: العلاقات الدبلوماسية مازالت قائمة مع هولندا بعد سحبها السفير





(رويترز)

قال بكر بوزداج المتحدث باسم الحكومة التركية، اليوم الاثنين، إن العلاقات الدبلوماسية ما زالت قائمة بين تركيا وهولندا، وذلك بعدما قالت الحكومة الهولندية إنها سحبت رسميا سفيرها لدى أنقرة بسبب نزاع نشب فى 2017.

وقال بوزداج للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الوزراء "هذا لا يعنى قطع العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وهولندا... يوجد قائمون بالأعمال يديرون العلاقات بين البلدين".

وعبر عن أمله فى تسوية القضية قريبا.

وبدأ الخلاف بين الحكومتين بسبب قرار هولندا منع مسؤولين أتراك من القيام بحملات لحث الأتراك الذين يعيشون هناك على تأييد تعديلات دستورية فى استفتاء تركى فى أبريل نيسان. وكانت هولندا تجرى فى الوقت نفسه انتخابات وطنية.