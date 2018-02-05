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الإثنين، 05 فبراير 2018 09:12 م
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ترامب ينتقد النظام الصحى فى بريطانيا

الإثنين، 05 فبراير 2018 07:39 م
ترامب ينتقد النظام الصحى فى بريطانيا ترامب


أ ف ب
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وجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، انتقادات إلى النظام العام للتغطية الصحية فى المملكة المتحدة، ما قد يزيد من حدة التوتر مع هذا البلد المعروف بأنه حليف وثيق للولايات المتحدة.

وقال ترامب فى تغريدة صباح الاثنين، بعيد تطرق السياسى البريطانى الداعم لترامب نيجال فاراج لهذا الموضوع على شبكة فوكس نيوز، "يدفع الديموقراطيون من أجل نظام عام للتغطية الصحية فى الوقت الذى يتظاهر فيه آلاف الأشخاص فى المملكة المتحدة لأن نظامهم العام بصدد الافلاس ولم يعد يعمل".

وأضاف ترامب الذى جعل من تفكيك نظام الصحة الاجبارى الذى أرساه سلفه الديموقراطى باراك أوباما إحدى اولوياته، "يريد الديموقراطيون أن يزيدوا الضرائب بشكل كبير، من اجل خدمات صحية سيئة. لا شكرا".

وتظاهر آلاف الاشخاص السبت فى لندن للدفاع عن نظام الصحة الوطنى (ان اتش اس) الذى يعانى بسبب نقص الموظفين الناجم عن عدم توفير التمويل الملائم منذ سنوات. وزاد من تفاقم وضع النظام الصحى العام فى بريطانيا، الواسع الشعبية، وباء الانفلونزا.


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