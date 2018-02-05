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الإثنين، 05 فبراير 2018 05:02 م
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تأجيل محاكمة 8 متهمين فى أحداث شغب بالمنيا لـ 12 فبراير الجارى

الإثنين، 05 فبراير 2018 04:54 م
تأجيل محاكمة 8 متهمين فى أحداث شغب بالمنيا لـ 12 فبراير الجارى محكمة - أرشيفية


المنيا – حسن عبد الغفار
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أجلت المحكمة العسكرية بأسيوط، جلسات إعادة محاكمة 8 متهمين فى أحداث عنف وقعت بمركزى بنى مزار، ودير مواس  بمحافظة المنيا عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة، إلى جلسة 12 فبراير الجارى للمرافعة.
 
 وقال خالد الكومى، محامي المتهمين، إن المحكمة العسكرية تنظر إعادة محاكمة متهم واحد تعاد إجراءات محاكمته فى تفجير مدرعة بمركز بنى مزار ومن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد غيابيا قبل أن يتم القبض عليه، وفى القضية الثانية تعاد إجراءات محاكمة 7 متهمين فى اقتحام قسم شرطة دير مواس ومن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد غيابيا منتصف العام الماضى.
 
 
 كانت المحكمة العسكرية قد أصدرت أحكاما بالسجن المؤبد بحق العشرات فى أحداث عنف وقعت إبان وعقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة، وأسندت إليهم عدة تهم من بينها الانتماء لجماعة محظورة والتحريض على العنف وتخريب منشآت عامة وخاصة.
 

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