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الإثنين، 05 فبراير 2018 05:05 م
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تأجيل محاكمة متهم بقتل مواطن فى قضية ثأر بالجيزة لـ 2 أبريل

الإثنين، 05 فبراير 2018 02:49 م
تأجيل محاكمة متهم بقتل مواطن فى قضية ثأر بالجيزة لـ 2 أبريل جثه - أرشيفية


كتب محمود نصر - أمنية الموجى
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قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، تأجيل محاكمة متهم بقتل شخص فى قضية ثأر بمنطقة فيصل، لجلسة 2 أبريل للمرافعة.

وأسندت النيابة  للمتهم"حسين رمضان"، انه وآخرين، قتلوا "حجاج سيد"، مع سبق الإصرار والترصد لما بدا من نجل عمه بإزهاق روح أحد أفراد عشيرة المتهم، فطرق المتهم وذويه السبل من إجل إيجادهم إلا انه توارى عن الأنظار، فوسوس لهم الشيطان إزهاق روح المجني عليه وذلك لكونه من عشيرة الشخص مقصدهم.

وذكر أمر الإحالة أن المتهم ومعاونية بيتوا النيبة وعقدوا العزم على قتله، وحضروا أسلحة نارية ورسموا مخططًا إجراميًا محكمًا أنفذوه بإنطلاقهم الى مسرح الواقعة، وبحوزتهم أسلحة ، وقاموا بعمل كمين له أيقنوا مروره به سلفًا وما إن لاح لهم أمطروه بسلاح ناري كان بحوزة المتهم، فأودى ذلك بحياته، وآزره الباقين.

كما وجهت النيابة للمتهم، تهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية مششخنة وحيازة وإحراز ذخائر تستعمل على الأسلحة النارية .

 


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