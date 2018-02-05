تأجيل محاكمة المتهمين بقضية مواسير المياه لـ 5 مارس لاستكمال فض الأحراز





كتب عامر مصطفى

قررت الدائرة 22 جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة العباسية، تأجيل نظر جلسة محاكمة المتهمين فى قضية مواسير المياه، المتهم فيها 4 أشخاص بالفساد والتربح، لجلسة 5 مارس، لاستكمال فض الأحراز، واطلاع الدفاع على ما تم فضه.

حضر كلا من المحامى طاهر الخولى، والمحامى فريد الديب، والمحامى محمد بهاء أبو شقة أعضاء هيئة الدفاع، وتم نظر الجلسة بغرفة المداولة، حيث فضت المحكمة أحراز القضية.

وتضم قائمة المتهمين فى القضية رقم 468 حصر أموال عامة عليا لسنة 2016 المقيدة برقم 54 لسنة 2016، كلا من "محمود ع" أستاذ بجامعة عين شمس، و"السيد ا"، رئيس مجلس إدارة شركة، و"أحمد ع" رئيس مجلس إدارة شركة، و"سعد ح"، رئيس مجلس إدارة شركة للأنابيب.

وكشفت التحقيقات تورط المتهمين فى ارتكاب جرائم التربح والإضرار الجسيم بالمال العام، واستخدام مواسير غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات، نتج عنها انقطاع المياه على مدار السنوات الماضية فى التجمع الخامس والقاهرة الجديدة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية، ضبطت أصحاب شركات خاصة واستشاريين فى أعمال إسناد وتوريد، واستلام مواسير مياه غير مطابقة للمواصفات بمشروع خط المياه الرئيسى بمنطقة القاهرة الجديدة، والمسندة خلال عام 2007، مما ترتب عليه تحميل الدولة أضرارا مادية بلغت حوالى 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تعطيل الاستفادة من المشروع وتعريض حياة المواطنين للخطر.