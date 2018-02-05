تأجيل الحكم على قاتلى لاعب إسكندرية للبترول لـ3 مارس القادم

الإسكندرية أسماء على بدر

أجلت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الإثنين، قضية مقتل الشاب أحمد حمدى حسن، لاعب كرة قدم بنادى الإسكندرية للبترول، الذى قتل بطلق نارى فى الظهر وطعنة بالكتف الأيسر، على أيدى ثلاثة أشخاص بمنطقة الدخيلة بالإسكندرية، وذلك بتاريخ 1 أكتوبر من العام الماضى، لجلسة 3 مارس القادم.

وحضرت والدة الشاب القتيل أحمد حمدى حسن، لاعب كرة قدم بنادى الإسكندرية للبترول، الذى قتل بطلق نارى فى الظهر وطعنة بالكتف الأيسر، على أيدى ثلاثة أشخاص بمنطقة الدخيلة بالإسكندرية، وذلك بتاريخ 1 أكتوبر من العام الماضى، صباح اليوم الاثنين، إلى مقر محكمة جنايات الإسكندرية، ووضعت بنرا كبيرا عليه صورة الشاب القتيل، مطالبة بالقصاص من القتلة.

وشهدت محكمة جنايات الإسكندرية، تجمع العديد من المواطنين أمام صورة الشاب أحمد حمدى حسن، لاعب كرة قدم بنادى الإسكندرية للبترول، وأسرة الشاب والعديد من أصدقائه.

وكانت مباحث الإسكندرية ألقت القبض على المتهمين من مقيمى منطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، وبحوزتهم السلاح المستخدم فى الحادث وسيارة ميكروباص صغيرة" التى ارتكبت بها الحادث واستقلها المجنى عليه قبل وقوع الجريمة وهو فى طريقه للنادى.

واعترف المتهمون بالواقعة وأكدوا فى محضر المباحث، على أنهم أشهروا السلاح فى وجهه بهدف السرقة لكن المجنى عليه قاومهم وخوفا من فضح أمرهم قام أحدهم بإطلاق طلقة رصاص عليه حتى يستسلم ويسرقوا ما لديه".

وكان المستشار علاء فرج، رئيس نيابة الدخيلة بالإسكندرية، قرر التصريح بدفن جثة أحمد حمدى، لاعب فريق كرة القدم بنادى الإسكندرية للبترول، بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة، الذى لقى مصرعه بطلق نارى وطعنة بسلاح أبيض على يد مجهولين.

وتلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا بتاريخ 1 أكتوبر 2017، يفيد ورود بلاغ لقسم شرطة الدخيلة، بالعثور على المجنى عليه أحمد حمدى حسن، 22 سنة، لاعب فى نادى الإسكندرية للبترول، مصاب بطلق نارى فى الظهر وطعنة بالكتف الأيسر بطريق الشمعدان أمام شركة مصر للكيماويات، وتوفى عقب نقله للمستشفى.

وكشفت رجال مباحث قسم شرطة الدخيلة، برئاسة المقدم ياسر القطان غموض الحادث وتم ضبط الجناة، فيما كشفت كاميرات المراقبة بموقع الحادث، قيام المجنى عليه باستقلال سيارة "توناية"، بداخلها السائق واثنين آخرين للذهاب للنادى للمشاركة فى التمرين مع فريقه، قبل أن يتم العثور عليه فى حالة سيئة بطريق الشمعدان أمام شركة مصر للكيماويات.