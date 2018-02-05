بيروت تنظم مؤتمر برلمانى دولى حول الحوار الإسلامى المسيحى أبريل المقبل

بيروت تنظم مؤتمر برلمانى دولى حول الحوار الإسلامى المسيحى أبريل المقبلالإثنين، 05 فبراير 2018 06:52 م
رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى
بيروت (أ ش أ)
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استقبل رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، اليوم وفد النواب الأرثوذكس الأعضاء الممثلين للمجلس النيابى اللبنانى فى الاتحاد البرلمانى الأرثوذكسى برئاسة رئيس المجلس فريد مكارى، حيث جرى عرض التحضيرات الجارية لتنظيم مؤتمر برلمانى دولى فى بيروت يومى 3 و4 أبريل المقبل حول الحوار البرلمانى الاسلامى المسيحى بشأن الحريات الدينية فى الشرق الأوسط.
كما استقبل نبيه برى وزير الدفاع اليونانى بانوس كامينس والوفد المرافق ووزير الدفاع اللبنانى يعقوب الصراف ، حيث تم تناول الوضع فى المنطقة والتعاون بين البلدين ، واستقبل أيضا سفيرة النروج فى لبنان لين ليند وعرض معها التطورات الراهنة.
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