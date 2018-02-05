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الإثنين، 05 فبراير 2018 09:16 م
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بوتين يصادق على بروتوكول شطب ديون قرغيزستان

الإثنين، 05 فبراير 2018 07:37 م
بوتين يصادق على بروتوكول شطب ديون قرغيزستان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين


موسكو (أ.ش.أ)
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صادق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الاثنين على بروتوكول لتسوية الديون القرغيزية أمام روسيا.

وذكر الكرملين، فى بيان اليوم الاثنين، أن فلاديمير بوتين صادق على البروتوكول، الذى ينص على شطب ما تبقى من الدين بقيمة 240 مليون دولار.

يذكر أن رئيسى قرغيزستان وروسيا اتفقا فى عام 2012 على تسوية الدين القرغيزى أمام روسيا بشطب ما قدره 488.9 مليون دولار. وقامت روسيا فى مايو عام 2013 بشطب 188.9 مليون دولار.

وكان الطرفان قد اتفقا أن يتم شطب 300 مليون دولار المتبقية على مراحل بحصص متساوية على مدى 10 أعوام (حتى عام 2025)، بدءاً من مارس 2016 .

وكان الرئيس القرغيزى طلب من نظيره الرئيس الروسى شطب كل ما تبقى من مديونية بلاده أمام روسيا لتحسين مؤشرات الدين الخارجى لقيرغيزستان. 


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