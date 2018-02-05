بوتين يصادق على بروتوكول شطب ديون قرغيزستان

بوتين يصادق على بروتوكول شطب ديون قرغيزستانالإثنين، 05 فبراير 2018 07:37 م
الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
موسكو (أ.ش.أ)
إضافة تعليق
صادق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الاثنين على بروتوكول لتسوية الديون القرغيزية أمام روسيا.
وذكر الكرملين، فى بيان اليوم الاثنين، أن فلاديمير بوتين صادق على البروتوكول، الذى ينص على شطب ما تبقى من الدين بقيمة 240 مليون دولار.
يذكر أن رئيسى قرغيزستان وروسيا اتفقا فى عام 2012 على تسوية الدين القرغيزى أمام روسيا بشطب ما قدره 488.9 مليون دولار. وقامت روسيا فى مايو عام 2013 بشطب 188.9 مليون دولار.
وكان الطرفان قد اتفقا أن يتم شطب 300 مليون دولار المتبقية على مراحل بحصص متساوية على مدى 10 أعوام (حتى عام 2025)، بدءاً من مارس 2016 .
وكان الرئيس القرغيزى طلب من نظيره الرئيس الروسى شطب كل ما تبقى من مديونية بلاده أمام روسيا لتحسين مؤشرات الدين الخارجى لقيرغيزستان.
إضافة تعليق
رغم بدء التيرم الثانى.. غموض حول مصير التغذية المدرسية.. التعليم: لم نحدد موعد توزيع الوجبة على الطلاب.. مصادر: اليوم اجتماع يضم 4 وزراء وهيئة سلامة الغذاء لبحث موقف المصانع الموردة.. و5 محافظات بدون مورد
"اليوم السابع" فى وكر عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية بالجيزة.. جارة السمسار المتهم: علاقته محدودة بجيرانه.. وصاحب محل: يستدرج ضحاياه من خارج منطقة المنيب.. ومصدر أمنى: المتهمون يدفعون 5 آلاف جنيه مقدماً للضحية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة