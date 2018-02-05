بعثة مراقبة الانتخابات الرئاسية: لم نواجه مشاكل فى دخول روسيا





موسكو (أ ش أ)

أعلن يان بيترسون رئيس بعثة المراقبين الدوليين من مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، أن البعثة لم تواجه أية مشاكل فى الحصول على تأشيرات لدخول روسيا لمراقبة الانتخابات الرئاسية.

وقال بيترسون ـ خلال مؤتمر صحفى فى موسكو اليوم الاثنين ـ " يمكننى أن أؤكد لكم أننا لم نواجه أية مشاكل فى الحصول على تأشيرات الدخول ، وإن قائمة المراقبين تضم ممثلى 25 دولة وعددا من ممثلى الولايات المتحدة".

وأشار إلى أن الفريق الرئيسى من المراقبين سيعمل فى موسكو ويضم 13 عضوا ، موضحا أنه سينضم إليهم 60 مراقبا آخر.

يُذكر أن بعثة المراقبين الدوليين من مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا بدأت مهامها لمراقبة الانتخابات الرئاسية الروسية اعتبارا من اليوم ، وستجرى هذه الانتخابات فى 18 مارس المقبل.