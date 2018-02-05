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بريطانيا: استبعاد بقاء لندن داخل الاتحاد الجمركى عقب بريكست "خطأ فادح"

الإثنين، 05 فبراير 2018 07:45 م
بريطانيا: استبعاد بقاء لندن داخل الاتحاد الجمركى عقب بريكست "خطأ فادح" البرلمان البريطانى وتيريزا ماى


لندن (أ ش أ)
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وصف رئيس اللجنة البرلمانية البريطانية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست" هيلارى بن، استبعاد بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الجمركى الأوروبى عقب خروجها من الاتحاد بأنه "خطأ فادح،محذرا من عواقب ذلك على الاقتصاد، ومخاطره فى تأجيج النزاع مع أيرلندا الشمالية مؤكدا أنها لحظة عصيبة تمر بها بلادنا.

وحذر بن -فى بيان، اليوم الاثنين- من أن:"مغادرة بريطانيا الاتحاد الجمركى مع الاتحاد الأوروبي، يستتبعه بالضرورة العودة لبعض (الإجراءات) الانضباطية على الحدود مع أيرلندا وأيرلندا الشمالية، مما قد يعرض عملية السلام (معهما) للخطر".

واستدرك المسؤول البريطانى قائلا، بحسب ما أوردته صحيفة (الجارديان) على موقعها الإلكترونى اليوم الاثنين، إن بريطانيا لن تكون - فى هذه الحالة - متضَمنة فى الاتحاد الجمركى الراهن، أو أى اتحاد آخر يحل محله، مضيفًا أن الوقت يُداهم وزراء بلاده لاتخاذ قرار نهائى بشأن البقاء فى الاتحاد الجمركى من عدمه.

وأشارت صحيفة (الجارديان) البريطانية إلى أن مايكل بارنييه، كبير المفاوضين الأوروبيين كان من المقرر له أن يجتمع مع ماى والوزير البريطانى المسؤول عن ملف بريكست ديفيد ديفيس، اليوم الاثنين، وأن يجتمع الوزراء الرئيسيين فى مجلس الوزراء البريطاني، يومى الأربعاء والخميس القادمين، ذلك لمناقشة تفاصيل السياسة الحكومية بشأن الاتحاد الجمركى.

يُذكر أن قضية عضوية بريطانيا فى الاتحاد الجمركى الأوروبى بعد مغادرتها له فى مارس 2019 أصبح مصدرًا للخلاف بين حكومة تيريزا ماى وحزبها المحافظ.

وكان البريطانيون قد صوتوا لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبى فى استفتاء بتاريخ يونيو 2016، ما تسبب فى انشقاقات فى الداخل وأزمة سياسية ترددت أصداؤها فى العالم.

وتوصلت لندن وبروكسل إلى اتفاق أولى حول مسائل رئيسية متعلقة ببريسكت فى ديسمبر الماضى لكنهما لم تناقشا بعد شروط الفترة الانتقالية لمرحلة ما بعد بريكست ومستقبل العلاقات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى. 


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