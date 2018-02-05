بدء فض الأحراز بقضية مواسير المياه داخل غرفة المداولة





كتب ــ عامر مصطفى

بدأت منذ قليل الدائرة 22 جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة العباسية، نظر جلسة محاكمة المتهمين فى قضية مواسير المياه، المتهم فيها 4 أشخاص بالفساد والتربح، حيث سيتم فض الأحراز بالجلسة.

وحضر كل من المحامى طاهر الخولى، والمحامى فريد الديب، والمحامى محمد بهاء أبو شقة أعضاء هيئة الدفاع.

وقال المستشار طاهر الخولى، عضو هيئة الدفاع بقضية مواسير المياه، إن الهيئة طلبت من القاضى عقد الجلسة بغرفة المداولة، مضيفا لـ"اليوم السابع"، أن هيئة الدفاع طلبت ذلك لأنه من المقرر فض الأحراز اليوم، والتى تتكون من عدد من المستندات قدمتها النيابة العامة.

وأودعت الدائرة 22 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة العباسية، المتهمين بقضية مواسير المياه، تمهيدا لبدء محاكمتهم فى القضية، حيث حضروا مرتدين الملابس المدنية.

وتضم قائمة المتهمين فى القضية رقم 468 حصر أموال عامة عليا لسنة 2016 المقيدة برقم 54 لسنة 2016، كل من، "محمود ع"، أستاذ بجامعة عين شمس، و"السيد ا"، رئيس مجلس إدارة شركة، و"أحمد ع" رئيس مجلس إدارة شركة، وسعد ح، رئيس مجلس إدارة شركة للأنابيب.

وكشفت التحقيقات تورط المتهمين فى ارتكاب جرائم التربح والإضرار الجسيم بالمال العام، واستخدام مواسير غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات، نتج عنها انقطاع المياه على مدار السنوات الماضية فى التجمع الخامس والقاهرة الجديدة.

كانت هيئة الرقابة الإدارية، ضبطت أصحاب شركات خاصة واستشاريين فى أعمال إسناد وتوريد، واستلام مواسير مياه غير مطابقة للمواصفات بمشروع خط المياه الرئيسى بمنطقة القاهرة الجديدة، والمسندة خلال عام 2007، مما ترتب عليه تحميل الدولة أضرارا مادية بلغت حوالى 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تعطيل الاستفادة من المشروع وتعريض حياة المواطنين للخطر.