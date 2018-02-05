انتحار مسن شنقا بسبب مروره بحالة نفسية سيئة فى أخميم سوهاج





سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى، مسن فى بداية العقد السادس من العمر جثة هامدة، على إثر قيامه بالانتحار بالطابق الأول بمنزله بدائرة مركز أخميم، بسبب مروره بحالة نفسية سيئة.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى مساعد المدير للشرق، يفيد انتحار مسن بناحية قرية جزيرة محروس دائرة مركز أخميم.

وبالانتقال والفحص، تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، والعقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الشرق، وقادها الرائد طارق أبوسديره رئيس مباحث مركز شرطة أخميم، والرائدن محمد عبدالبديع وإبراهيم صقر معاونى مباحث المركز، بوصول "أحمد ا م" 61 سنه بالمعاش، إلى مستشفى سوهاج الجامعى جثة هامدة.

وبسؤال ابن المتوفى، قرر قيام والده بالانتحار شنقا بالدور الأرضى، نتيجة مروره بحالة نفسية سيئة، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 489 إدارى المركز لسنة 2018.