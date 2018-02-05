امسك مخالفة.. إشارة مرور فى أسوان "أحمر وأخضر" فى وقت واحد





أسوان – عبد الله صلاح

شهد أحد الشوارع الرئيسية بمدينة أسوان، والمتقاطع مع طريق كورنيش النيل، مساء الأحد، تخبط فى إشارة المرور التى أضاءت اللونين الأحمر والأخضر معاً فى وقت واحد أمام السيارات، وهو ما أعاق حركة المرور فى هذه المنطقة وجعلها متخبطة مساءً.

وقال أحمد على، أحد المواطنين بمدينة أسوان: من المعلوم أن الإشارة الحمراء تعنى توقف السيارات والخضراء تعنى تحركها، ولكن فوجئ أثناء مروره من أمام نادى أسوان الرياضى وحديقة درة النيل، بإشارة المرور المتقاطعة مع طريق كورنيش النيل تنبعث منها إضاءة اللونان الأحمر والأخضر معاً فى وقت واحد.

وأضاف أحمد على، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا العطل الفنى فى إشارة المرور قد يتسبب فى كارثة حقيقة تؤدى إلى تصادم السيارات بعضها البعض، وخاصة أن الطريقان حيويان بشكل كبير، مشيراً إلى أن عدم تواجد أحد من المرور بهذه الإشارة يؤدى إلى غياب المسئولين فى المرور عن هذه المشكلة وعدم الإلمام بها، مطالباً بسرعة تحرك المرور لإصلاح العطل بالإشارة قبل وقوع حوادث نتيجة هذا الخطأ.