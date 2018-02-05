اليوم.. وفد إيطالى يزور مسار رحلة العائلة المقدسة فى مصر





كتبت ميرفت رشاد

تستضيف هيئة تنشيط السياحة، برئاسة هشام الدميرى، رئيس جمعية Societe ltaliana والوافد المرافق له المكون من 13 فرد يمثلون هيئات سياسية ودينية وإعلامى إيطالى، خلال الفترة من 5 إلى 9 فبراير الجارى، لزيارة مسار رحلة العائلة المقدسة فى مصر، ومن المقرر أن يعقد الوفد لقاءا مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة.

يذكر أن هشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط السياحة، أعلن قيام مؤسسة Opera Romana Pellegrinaggi المسؤولة عن ملف الحج بالفاتيكان وضع مصر رسميا ضمن كتالوج رحلات و برامج الزيارات الدينية لهذا العام .

وأضاف الدميرى أن المؤسسة وضعت برنامجين لمصر، أحدهما يشمل زيارة المناطق الأثرية التاريخية والتى تبدأ من الاقصر ثم اسوان والعودة للقاهرة لزيارة الأهرامات وأبو الهول والمتحف المصرى ومسجد محمد على، والآخر يستهدف الأماكن التي تم التاكد من جاهزيتها بوادي النطرون و القاهرة التى مرت بها السيدة العذراء مريم والسيد المسيح(رحلة العائلة المقدسة) .

وأعرب الدميرى عن سعادته بوضع مصر ضمن هذا الكتالوج و الخاص بمؤسسة Opera Romana Pellegrinaggi موضحا ان هذا الامر يعد ايجابيا و يساهم فى التسويق لمصر سياحيا بالخارج لنمط سياحي متميز في ظل تبني الهيئة تقديم منتجات جديدة لاستقطاب اعداد و شرائح مختلفة من الاسواق و السياح .

الجدير بالذكر أن العديد من صحف ووكالات أنباء الايطالية ، أبرزت تفاصيل الزيارة الاخيرة التى نظمها وفد مؤسسة Opera Romana Pellegrinaggi المسؤولة عن ملف الحج بالفاتيكان إلى مصرخلال شهر ديسمبر الماضى لتفقد الأماكن التى سيشملها برنامج رحلة العائلة المقدسة وأهم المواقع التى سيتضمنها، كما تم الإعلان الخاص بإدراج مصر ضمن كتالوج مؤسسة الحج الفاتيكانى براديو الفاتيكان تزامنا مع الرحلة التعريفية التى نظمتها الهيئة لوفد مؤسسة Opera Roman Pellegrinagg