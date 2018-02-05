اليوم..وزير الداخلية يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من معاونى الأمن بوادى النطرون





البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة

يشهد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية ، يرافقه اللواء سيد حبال مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب واللواء علاء حباجه مساعد وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا حفل تخريج دفعة جديدة من معاونى الأمن بمقر المعهد بمدينة وادى النطرون التابعة لمحافظة البحيرة ، كما يشهد وزير الداخلية العروض العسكرية للمعاونين الجدد.