اليوم.. محافظ دمياط يفتتح أعمال تطوير عيادات بمبلغ 8 ملايين جنيه





دمياط معتز الشربينى

يفتتح الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط صباح اليوم الاثنين، يرافقه الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بدمياط وعدد من القيادات التنفيذية، أعمال تطوير عيادات قسم صحة ثالث دمياط بعد الانتهاء من الأعمال التى شملت عيادات خارجية وطوارئ وأسنان طب الأسرة لتخدم 50 ألف نسمة بإجمالى 8 ملايين جنيه.

كما يتفقد المحافظ سير العمل بوحدة طب الأسرة بقسم أول دمياط وكذلك وحدة صحة الأسرة بمدينة دمياط الجديدة، يأتى ذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير الوحدات الصحية وعيادات طب الأسرة بكافة أنحاء المحافظة.