اليوم.. اللجنة الوزارية تبحث موقف الشركات الموردة للتغذية المدرسية





كتب محمود طه حسين

تعقد اليوم الاثنين اللجنة الوزارية المسئولة عن ملف التغذية المدرسية اجتماعا بمقر وزارة التضامن الاجتماعى لمناقشة آخر التطورات فى ملف التغذية والمصانع المتقدمة لتوريد التغذية والموعد المقرر لبدء توزيع الوجبة.

ويحضر الاجتماع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بالإضافة إلى ممثل عن هيئة سلامة الغذاء.

الجدير بالذكر أن التغذية المدرسية متوقفة منذ العام الماضى وحتى الآن لم تعد إلى المدارس.