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اليوم السابع: كيف أصبح المراسل الأمريكى المتهم بالتحرش صديقا للجماعات الإرهابية؟

الإثنين، 05 فبراير 2018 06:58 م
اليوم السابع: كيف أصبح المراسل الأمريكى المتهم بالتحرش صديقا للجماعات الإرهابية؟ اليوم السابع


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تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تفاصيل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لسلطنة عمان، إضافة إلى تقرير عن "المراسل الأمريكى المتهم بالتحرش الذى أصبح صديقا للجماعات الإرهابية".


 

واقرأ غدا فى اليوم السابع أيضا..
 

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