الهيئة العامة للاستعلامات ومؤسسة القادة يطلقان حملة بعنوان "مسئولية القرار"

كتب محمد السيد

أطلقت قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون والشراكة مع مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، حملة إعلامية للتثقيف السياسى ورفع الوعى لدى فئات الجمهور والتى تهدف إلى دعم ركائز الدولة الوطنية بعنوان "مسئولية القرار".

وتأتى الجملة فى ظل سعى الهيئة العامة للاستعلامات تحت قيادة ضياء رشوان رئيس الهيئة نحو ترسيخ آليات التنسيق وبالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية دعما لتوصيل الرسالة الإعلامية للمجتمع المصرى وتعظيما لأثرها فى مختلف قضايا المجتمع.

تستهدف الحملة عقد 40 لقاء إعلاميا على مستوى 18 محافظة خلال الفترة من أول فبراير وحتى منتصف مارس القادم.

تم الاتفاق على إطلاق هذه الحملة بحضور كل من، المستشار عمرو محسوب النبى رئيس قطاع الإعلام الداخلى، والدكتور احمد الشريف أمين عام مؤسسة القادة، ومحمد كامل رئيس الإدارة المركزية لإعلام القاهرة الكبرى، والدكتور ناجى الشهاوى رئيس الإدارة المركزية لإعلام القناة وسيناء، واحمد الطنطاوى رئيس الإدارة المركزية لإعلام الإسكندرية وغرب الدلتا، واحمد ناقد مدير مركز النيل للعلام بالقاهرة.