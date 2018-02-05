video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 فبراير 2018 08:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

النائبة سحر صدقى تعقد لقاءها الشهرى بقنا وتناقش مشاكل أبناء دائرتها

الإثنين، 05 فبراير 2018 09:30 م
النائبة سحر صدقى تعقد لقاءها الشهرى بقنا وتناقش مشاكل أبناء دائرتها النائبة سحر صدقى خلال اللقاء


قنا - وائل محمد
إضافة تعليق

عقدت النائبة سحر صدقى عضو مجلس النواب عن محافظة قنا لقاءها الشهرى مع أهالي مركز أبوتشت، لحل بعض الإشكاليات التى تهمهم وتخدم القرى المحيطة والتى تفتقر لبعض الخدمات.

 

وقالت النائبة البرلمانية إنها ناقشت مع بعض القيادات الشعبية عملية عجز المدرسين في بعض المناطق ، بجانب التكدس فى الفصول الدراسية والعمل والمطالبة بسد هذا العجز ومعالجة التكدس فى الفصول ، مؤكدة فى الوقت نفسه على ضرورة الاهتمام بالعملية التعليمية.

 

وطالبت النائبة البرلمانية بضرورة العمل على التوزيع العادل لجميع التخصصات بين المدرسين ، والعمل على سد العجز فى بعض القرى الفقيرة ، بجانب مناقشتها مع الحضور بند حافز الإثابة الخاص بالمعلمين، والعمل على زيادة أجر المدرسين الموسميين.

 

وتطرقت سحر صدقى فى بيان لها الْيَوْمَ إلى مشكلة توقف معهد الكرنك الأزهرى ، مطالبة بضرورة الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذا التوقف ، بجانب مطالبتها للمنطقة الأزهرية بمحافظة قنا بضرورة النظر فى إطلاق المعهد الأزهرى بقرية سمهود والعمل على تشغيله ، موضحة فى الوقت نفسه أن هذا المعهد تم بناؤه وتأسيسه ولا نعلم ما السبب أيضا وراء عدم دخوله الخدمة حتى الْيَوْمَ .

 

وناقشت عضو مجلس النواب عن محافظة قنا سحر صدقى عملية إحلال وتجديد لبعض المساجد وفرشها ، بجانب مناقشة بعض المشاكل في قطاع الرياضة مثل تطوير مركز شباب الخوالد بابوشوشة ومركز شباب المعيصرة

 

ووعدت النائبة سحر صدقى أهالى مركز أبوتشت بمحافظة قنا على سعيها الجاد لحل المشاكل العامة التى يواجهها أبناء دائرتها ، خاصة التى تهم جميع القرى .

 

 

النائبة سحر صدقى خلال اللقاء (1)
النائبة سحر صدقى خلال اللقاء (1)

 

النائبة سحر صدقى خلال اللقاء (2)
 
النائبة سحر صدقى خلال اللقاء (3)
 
النائبة سحر صدقى خلال اللقاء (4)
 
النائبة سحر صدقى خلال اللقاء (5)
 
النائبة سحر صدقى خلال اللقاء (6)
 
النائبة سحر صدقى خلال اللقاء (7)
 
النائبة سحر صدقى خلال اللقاء (8)
 
النائبة سحر صدقى خلال اللقاء (9)
 

إضافة تعليق

سحر صدقى

لقاء شهري

مجلس النواب

عجز المدرسين

تكدس الفصول بالمدارس

حل المشاكل الجماهيرية



لا تفوتك
عضو باتحاد الصناعات: أسعار السلع ستنخفض الفترة المقبلة

عضو باتحاد الصناعات: أسعار السلع ستنخفض الفترة المقبلة

صناديق الموت والدمار تطل برأسها فى بنغازى.. قطر تواصل دعم وتمويل الجماعات الإرهابية.. السلطات الليبية تعثر على صناديق الهلال الأحمر القطرى لتهريب الأسلحة.. والمساعدات الإنسانية بوابة الدوحة لدعم المتطرفين

صناديق الموت والدمار تطل برأسها فى بنغازى.. قطر تواصل دعم وتمويل الجماعات الإرهابية.. السلطات الليبية تعثر على صناديق الهلال الأحمر القطرى لتهريب الأسلحة.. والمساعدات الإنسانية بوابة الدوحة لدعم المتطرفين

الأهلى يتحدى 3 أزمات فى رحلة الحفاظ على الدورى.. لعنة الإصابات تطارد المارد الأحمر فى جميع الخطوط.. الإجهاد أزمة "كل موسم".. وصراع التجديد يهدد تركيز أحمد فتحى وعبد الله السعيد

الأهلى يتحدى 3 أزمات فى رحلة الحفاظ على الدورى.. لعنة الإصابات تطارد المارد الأحمر فى جميع الخطوط.. الإجهاد أزمة "كل موسم".. وصراع التجديد يهدد تركيز أحمد فتحى وعبد الله السعيد

تعرف على السبب الحقيقى وراء إزالة أبل لتطبيق تليجرام من متجرها

تعرف على السبب الحقيقى وراء إزالة أبل لتطبيق تليجرام من متجرها

رمضان صبحى يسجل فى فوز ستوك على ميدلزبره 3 / 2 بدورى الشباب

رمضان صبحى يسجل فى فوز ستوك على ميدلزبره 3 / 2 بدورى الشباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة