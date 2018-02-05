النائبة سحر صدقى تعقد لقاءها الشهرى بقنا وتناقش مشاكل أبناء دائرتها





قنا - وائل محمد

عقدت النائبة سحر صدقى عضو مجلس النواب عن محافظة قنا لقاءها الشهرى مع أهالي مركز أبوتشت، لحل بعض الإشكاليات التى تهمهم وتخدم القرى المحيطة والتى تفتقر لبعض الخدمات.

وقالت النائبة البرلمانية إنها ناقشت مع بعض القيادات الشعبية عملية عجز المدرسين في بعض المناطق ، بجانب التكدس فى الفصول الدراسية والعمل والمطالبة بسد هذا العجز ومعالجة التكدس فى الفصول ، مؤكدة فى الوقت نفسه على ضرورة الاهتمام بالعملية التعليمية.

وطالبت النائبة البرلمانية بضرورة العمل على التوزيع العادل لجميع التخصصات بين المدرسين ، والعمل على سد العجز فى بعض القرى الفقيرة ، بجانب مناقشتها مع الحضور بند حافز الإثابة الخاص بالمعلمين، والعمل على زيادة أجر المدرسين الموسميين.

وتطرقت سحر صدقى فى بيان لها الْيَوْمَ إلى مشكلة توقف معهد الكرنك الأزهرى ، مطالبة بضرورة الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذا التوقف ، بجانب مطالبتها للمنطقة الأزهرية بمحافظة قنا بضرورة النظر فى إطلاق المعهد الأزهرى بقرية سمهود والعمل على تشغيله ، موضحة فى الوقت نفسه أن هذا المعهد تم بناؤه وتأسيسه ولا نعلم ما السبب أيضا وراء عدم دخوله الخدمة حتى الْيَوْمَ .

وناقشت عضو مجلس النواب عن محافظة قنا سحر صدقى عملية إحلال وتجديد لبعض المساجد وفرشها ، بجانب مناقشة بعض المشاكل في قطاع الرياضة مثل تطوير مركز شباب الخوالد بابوشوشة ومركز شباب المعيصرة

ووعدت النائبة سحر صدقى أهالى مركز أبوتشت بمحافظة قنا على سعيها الجاد لحل المشاكل العامة التى يواجهها أبناء دائرتها ، خاصة التى تهم جميع القرى .