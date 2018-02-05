المهن التعليمية تعقد اجتماعا لرؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية.. الخميس

دعت هيئة مكتب النقابة العامة للمعلمين برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، رؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية لاجتماع يوم الخميس المقبل .

يأتي ذلك الاجتماع لمناقشة قضايا المعلمين مع بداية نصف العام الدراسي الثاني 2018 ، ومتابعة إجراءات تجميع بيانات المعاش و عمل السجلات الخاصة بالأعضاء و الورثة باللجان النقابة والنقابات الفرعية .