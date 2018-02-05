video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 05 فبراير 2018 03:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

المهن التعليمية تعقد اجتماعا لرؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية.. الخميس

الإثنين، 05 فبراير 2018 03:00 ص
المهن التعليمية تعقد اجتماعا لرؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية.. الخميس خلف الزناتى


كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

دعت هيئة مكتب النقابة العامة للمعلمين برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، رؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية لاجتماع يوم الخميس المقبل .

يأتي ذلك الاجتماع لمناقشة قضايا المعلمين مع بداية نصف العام الدراسي  الثاني 2018 ، ومتابعة إجراءات تجميع بيانات المعاش و عمل السجلات الخاصة  بالأعضاء و الورثة باللجان النقابة والنقابات الفرعية .

 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

المهن التعليمية

اجتماع لرؤساء

النقابات الفرعية

اللجان النقابية



لا تفوتك
خالد صلاح يكتب: الإخوان أقوى من المعارضة المدنية.. إحنا مش هنضحك على نفسنا

خالد صلاح يكتب: الإخوان أقوى من المعارضة المدنية.. إحنا مش هنضحك على نفسنا

"البيئة" تحذر من زيادة نسبة الملوثات فى الهواء بداية من اليوم وحتى الثلاثاء

"البيئة" تحذر من زيادة نسبة الملوثات فى الهواء بداية من اليوم وحتى الثلاثاء

كتاب إسرائيلى جديد يكشف رعب الموساد من برنامج الصواريخ المصرى منذ الستينات.. وكالة الاستخبارات الإسرائيلية عاشت أجواء ذعر بعد معرفتها بتعاون علماء ألمان مع القاهرة.. والقلق تزايد من احتمال نشر رؤوس مشعة

كتاب إسرائيلى جديد يكشف رعب الموساد من برنامج الصواريخ المصرى منذ الستينات.. وكالة الاستخبارات الإسرائيلية عاشت أجواء ذعر بعد معرفتها بتعاون علماء ألمان مع القاهرة.. والقلق تزايد من احتمال نشر رؤوس مشعة

"قصة نجاح لبرنامج الإصلاح".. مصنع سكر الغرير يعود للحياة بمليار دولار.. وزارة الاستثمار والرقابة الإدارية يتحدان لإنجاز المشروع بعد جمود 3 سنوات.. وسحر نصر: يغطى 80% من الفجوة الاستهلاكية ويوفر 200 ألف فرصة عمل

"قصة نجاح لبرنامج الإصلاح".. مصنع سكر الغرير يعود للحياة بمليار دولار.. وزارة الاستثمار والرقابة الإدارية يتحدان لإنجاز المشروع بعد جمود 3 سنوات.. وسحر نصر: يغطى 80% من الفجوة الاستهلاكية ويوفر 200 ألف فرصة عمل

محمد صلاح أسرع لاعب فى تاريخ ليفربول يصل إلى 20 هدفًا بالدورى الإنجليزى

محمد صلاح أسرع لاعب فى تاريخ ليفربول يصل إلى 20 هدفًا بالدورى الإنجليزى

مصر استوردت 12 سلعة استفزازية بـ326 مليون دولار خلال 8 أشهر.. تعرف عليها

مصر استوردت 12 سلعة استفزازية بـ326 مليون دولار خلال 8 أشهر.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة