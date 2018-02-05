الملحمة الشعبية "الهلالى" لأول مرة فى أوبرا الإسكندرية.. الاثنين والثلاثاء





الإسكندرية- هناء أبو العز

تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث إنتاجها الجديد الهلالى، تصميم وإخراج الدكتور عصام عزت الاثنين والثلاثاء 5، 6 فبراير على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يقول الدكتور عصام عزت مصمم ومخرج العرض إن العرض مستلهم من الملحمة الشعبية أبو زيد الهلالى وتبرز دور العلاقات الإنسانية خاصة الأسرية منها التى تعد أحد أهم وسائل مساعدة الفرد فى التغلب على العثرات، فعرض الهلالى يبرز دور الكيان الأسرى فى حماية أبنائه ويدور حول الشخصية التراثية المعروفة أبو زيد الهلالى وعشقه لزوجته والمكيدة التى دبرها أخاه للخلاص منه واحتلال مكانته عن طريق التفريق بينه وبين ابنه الوليد وظروف الحرب التى أدت إلى مصرع العم الشرير على يد الابن بعد كبره ومحاولة الهلالى الانتقام من القاتل وتدخل الابنة والزوجة لمنع الكارثة .

العرض من أداء محمد سالم، أحمد عاطف فى دور ابو زيد الهلالى، شيرلى أحمد فى دور الام، محمد هلال - أحمد على فى دور الاب، هدير حلمى فى دور الابنة، محمد عبد الصبور- محمد صلاح فى دور العم، أشرف أحمد فى دور أمير زحلان، فاطمة محسن فى دور الحبيبة، الطفل مالك أحمد فى دور ابو زيد الهلالى ( صغيراً )، والطفلة جودى احمد فى دورالأبنة ( صغيرة )، صمم الديكورات المهندس احمد زايد والموسيقى لـ اسلام رفعت .

جدير بالذكر أن فرقة فرسان الشرق أسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصرى والعربى وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية ثم أنضمت الى منظومة فرق دار الاوبرا المصرية وظهرت اول اعمالها عام 2010 باسم الشارع الاعظم بعدها توالت عروضها التى لاقت استحسان واعجاب الجمهور وحققت نجاحاً كبيراً .