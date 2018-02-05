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المرصد السورى: حالات اختناق بعد قصف لقوات الجيش غرب سوريا

الإثنين، 05 فبراير 2018 12:00 ص
المرصد السورى: حالات اختناق بعد قصف لقوات الجيش غرب سوريا قوات الجيش السورى


بيروت (أ ف ب)
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أصيب 5 مدنيين مساء الأحد، بحالات اختناق بعد قصف جوى شنته قوات الجيش السورى على مدينة سراقب فى شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد "عن انبعاث رائحة كريهة بعد استهداف مروحياتالجيش السورى مناطق عدة فى مدينة سراقب فى محافظة إدلب، ما تسبب بـ 5 حالات اختناق بين المدنيين".

ونقل المرصد عن سكان ومصادر طبية أن عوارض الاختناق ناتجة عن استخدام غازات سامة، من دون أن يتمكن من تحديدها.

وأسفر القصف الجوى والصاروخى للجيش السورى أيضاً عن مقتل 6 مدنيين فى مدينة معرة النعمان فى ريف إدلب الجنوبى، وفق المرصد الذى أفاد أيضاً عن "أضرار مادية جسيمة طالت مستشفى معرة نعمان" جراء القصف.

ويأتى ذلك فى وقت تتهم فيه واشنطن قوات الجيش السورى بشن هجمات كيميائية عدة بغاز الكلور او السارين خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذى نفته دمشق ووصفته السبت بـ"الأكاذيب".

كما كان مسئول أمريكى حذر فى وقت سابق أن واشنطن لا تستبعد شنّ ضربات عسكرية فى سوريا نتيجة تلك الاتهامات. 


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