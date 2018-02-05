video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 05 فبراير 2018 09:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المجلس الأعلى الليبى يبحث مع وزير خارجية بريطانيا تطورات الاتفاق السياسى

الإثنين، 05 فبراير 2018 07:27 م
المجلس الأعلى الليبى يبحث مع وزير خارجية بريطانيا تطورات الاتفاق السياسى رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبى عبدالرحمن السويحلى


طرابلس (أ ش أ)
إضافة تعليق

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبى عبدالرحمن السويحلى، خلال اتصال هاتفى اليوم الإثنين، مع وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون تطورات خطة عمل الأمم المتحدة حول ليبيا ومستجدات ملف تعديل الإتفاق السياسى.

وذكرت بوابة "أفريقيا" الإخبارية أن بوريس أكد خلال الاتصال دعم بلاده الكامل لخطة عمل الأمم المتحدة التى يرعاها مُمثلها غسان سلامة ، مُشددًا على ضرورة المضى قدمًا فى تعديل الإتفاق السياسى لتشكيل مجلس رئاسى جديد وحكومة مُوحدة تمثل كافة الأطراف وتوفر الأمن والخدمات لجميع المواطنين وتمهد الطريق للإستحقاقات الديمقراطية القادمة.

ومن جانبه ، جدد السويحلى استعداد المجلس الأعلى للدولة لإنجاح مفاوضات تعديل الإتفاق السياسى بما يُحقق توافقًا وشراكة حقيقية ، مؤكدًا التزام المجلس بروح وآليات الإتفاق التى تنص على الشراكة الكاملة بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب فى اختيار المجلس الرئاسى والمناصب السيادية، واتخاذ كافة القرارات المصيرية. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السراج ورئيس المجلس الأعلى الليبى يتباحثان حول الوضع الأمنى بطرابلس

رئيس المجلس الأعلى الليبى يطير للجزائر فى زيارة رسمية لمدة يومين

ليبيا

اخبار ليبيا

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم



لا تفوتك
وزير الرياضة يضيف محمد صلاح لأباطرة القوى الناعمة فى مصر

وزير الرياضة يضيف محمد صلاح لأباطرة القوى الناعمة فى مصر

الوطنية للانتخابات توافق على طلب جمعيتين أهليتين جدد لمتابعة انتخابات الرئاسة

الوطنية للانتخابات توافق على طلب جمعيتين أهليتين جدد لمتابعة انتخابات الرئاسة

رغم بدء التيرم الثانى.. غموض حول مصير التغذية المدرسية.. التعليم: لم نحدد موعد توزيع الوجبة على الطلاب.. مصادر: اليوم اجتماع يضم 4 وزراء وهيئة سلامة الغذاء لبحث موقف المصانع الموردة.. و5 محافظات بدون مورد

رغم بدء التيرم الثانى.. غموض حول مصير التغذية المدرسية.. التعليم: لم نحدد موعد توزيع الوجبة على الطلاب.. مصادر: اليوم اجتماع يضم 4 وزراء وهيئة سلامة الغذاء لبحث موقف المصانع الموردة.. و5 محافظات بدون مورد

"اليوم السابع" فى وكر عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية بالجيزة.. جارة السمسار المتهم: علاقته محدودة بجيرانه.. وصاحب محل: يستدرج ضحاياه من خارج منطقة المنيب.. ومصدر أمنى: المتهمون يدفعون 5 آلاف جنيه مقدماً للضحية

"اليوم السابع" فى وكر عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية بالجيزة.. جارة السمسار المتهم: علاقته محدودة بجيرانه.. وصاحب محل: يستدرج ضحاياه من خارج منطقة المنيب.. ومصدر أمنى: المتهمون يدفعون 5 آلاف جنيه مقدماً للضحية

وكالة إيطالية: مصر ستصل إلى الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بحلول 2019

وكالة إيطالية: مصر ستصل إلى الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بحلول 2019

المشدد 15 عاما لـ4 أشخاص قتلوا موظفا بسبب ركن سيارة فى الزاوية الحمراء

المشدد 15 عاما لـ4 أشخاص قتلوا موظفا بسبب ركن سيارة فى الزاوية الحمراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة