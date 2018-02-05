المجلس الأعلى الليبى يبحث مع وزير خارجية بريطانيا تطورات الاتفاق السياسى





طرابلس (أ ش أ)

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبى عبدالرحمن السويحلى، خلال اتصال هاتفى اليوم الإثنين، مع وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون تطورات خطة عمل الأمم المتحدة حول ليبيا ومستجدات ملف تعديل الإتفاق السياسى.

وذكرت بوابة "أفريقيا" الإخبارية أن بوريس أكد خلال الاتصال دعم بلاده الكامل لخطة عمل الأمم المتحدة التى يرعاها مُمثلها غسان سلامة ، مُشددًا على ضرورة المضى قدمًا فى تعديل الإتفاق السياسى لتشكيل مجلس رئاسى جديد وحكومة مُوحدة تمثل كافة الأطراف وتوفر الأمن والخدمات لجميع المواطنين وتمهد الطريق للإستحقاقات الديمقراطية القادمة.

ومن جانبه ، جدد السويحلى استعداد المجلس الأعلى للدولة لإنجاح مفاوضات تعديل الإتفاق السياسى بما يُحقق توافقًا وشراكة حقيقية ، مؤكدًا التزام المجلس بروح وآليات الإتفاق التى تنص على الشراكة الكاملة بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب فى اختيار المجلس الرئاسى والمناصب السيادية، واتخاذ كافة القرارات المصيرية.