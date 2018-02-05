المتحدث باسم الحكومة العراقية: أمريكا شرعت بتقليص وجودها فى البلاد





بغداد (أ ش أ)

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثى، أن القوات الأمريكية المنتشرة فى العراق شرعت بتنفيذ خطة لتقليص وجودها فى البلاد ، لا سيما بعد دحر داعش واستعادة السيطرة على جميع المدن والمناطق من قبضة التنظيم.

وقال الحديثى - فى تصريح خاص لقناة "الحرة الأمريكية" اليوم الاثنين، " إن الخفض الذى يتم بالتنسيق مع بغداد جاء نتيجة انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش، وبالتالى لم يعد هناك أى مبرر لبقاء مستوى القوات الأمريكية على حاله".

ورفض الحديثى الإشارة إلى حجم القوات الأمريكية التى ستبقى فى العراق ، لافتا إلى أن إجراءات تخفيض القوات ستجرى بشكل تدريجى وأن الأعداد التى ستبقى ستكون كافية لضمان تقديم الدعم واستكمال بناء قدرات القوات العراقية.

وأكد أن بقاء قوة أمريكية فى العراق أمر ضرورى خلال الفترة المقبلة ، خاصة مع بقاء التهديدات التى يمثلها تنظيم داعش.

وكان المتحدث باسم التحالف الدولى الكولونيل راين ديلون قال - فى وقت سابق - " إن استمرار تواجد قوات التحالف فى العراق سيكون معتمدا على الظروف وسيتناسب مع الحاجة وسيتم بالتنسيق مع الحكومة العراقية".