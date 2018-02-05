video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 05 فبراير 2018 08:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المتحدث باسم الحكومة العراقية: أمريكا شرعت بتقليص وجودها فى البلاد

الإثنين، 05 فبراير 2018 07:41 م
المتحدث باسم الحكومة العراقية: أمريكا شرعت بتقليص وجودها فى البلاد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى


بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثى، أن القوات الأمريكية المنتشرة فى العراق شرعت بتنفيذ خطة لتقليص وجودها فى البلاد ، لا سيما بعد دحر داعش واستعادة السيطرة على جميع المدن والمناطق من قبضة التنظيم.

وقال الحديثى - فى تصريح خاص لقناة "الحرة الأمريكية" اليوم الاثنين، " إن الخفض الذى يتم بالتنسيق مع بغداد جاء نتيجة انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش، وبالتالى لم يعد هناك أى مبرر لبقاء مستوى القوات الأمريكية على حاله".

ورفض الحديثى الإشارة إلى حجم القوات الأمريكية التى ستبقى فى العراق ، لافتا إلى أن إجراءات تخفيض القوات ستجرى بشكل تدريجى وأن الأعداد التى ستبقى ستكون كافية لضمان تقديم الدعم واستكمال بناء قدرات القوات العراقية.

وأكد أن بقاء قوة أمريكية فى العراق أمر ضرورى خلال الفترة المقبلة ، خاصة مع بقاء التهديدات التى يمثلها تنظيم داعش.

وكان المتحدث باسم التحالف الدولى الكولونيل راين ديلون قال - فى وقت سابق - " إن استمرار تواجد قوات التحالف فى العراق سيكون معتمدا على الظروف وسيتناسب مع الحاجة وسيتم بالتنسيق مع الحكومة العراقية". 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

واشنطن بوست: داعش ترك ورائه إرثا ساما فى العراق أضر بالبيئة وصحة العراقيين

العراق يعلن عودة ربع مليون عائلة نازحة إلى منازلها فى عدة محافظات

العراق يخطط لعملية عسكرية بهدف تأمين طريق لنقل النفط إلى إيران

العراق

اخبار العراق

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم



لا تفوتك
وزير الرياضة يضيف محمد صلاح لأباطرة القوى الناعمة فى مصر

وزير الرياضة يضيف محمد صلاح لأباطرة القوى الناعمة فى مصر

الوطنية للانتخابات توافق على طلب جمعيتين أهليتين جدد لمتابعة انتخابات الرئاسة

الوطنية للانتخابات توافق على طلب جمعيتين أهليتين جدد لمتابعة انتخابات الرئاسة

رغم بدء التيرم الثانى.. غموض حول مصير التغذية المدرسية.. التعليم: لم نحدد موعد توزيع الوجبة على الطلاب.. مصادر: اليوم اجتماع يضم 4 وزراء وهيئة سلامة الغذاء لبحث موقف المصانع الموردة.. و5 محافظات بدون مورد

رغم بدء التيرم الثانى.. غموض حول مصير التغذية المدرسية.. التعليم: لم نحدد موعد توزيع الوجبة على الطلاب.. مصادر: اليوم اجتماع يضم 4 وزراء وهيئة سلامة الغذاء لبحث موقف المصانع الموردة.. و5 محافظات بدون مورد

"اليوم السابع" فى وكر عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية بالجيزة.. جارة السمسار المتهم: علاقته محدودة بجيرانه.. وصاحب محل: يستدرج ضحاياه من خارج منطقة المنيب.. ومصدر أمنى: المتهمون يدفعون 5 آلاف جنيه مقدماً للضحية

"اليوم السابع" فى وكر عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية بالجيزة.. جارة السمسار المتهم: علاقته محدودة بجيرانه.. وصاحب محل: يستدرج ضحاياه من خارج منطقة المنيب.. ومصدر أمنى: المتهمون يدفعون 5 آلاف جنيه مقدماً للضحية

وكالة إيطالية: مصر ستصل إلى الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بحلول 2019

وكالة إيطالية: مصر ستصل إلى الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بحلول 2019

المشدد 15 عاما لـ4 أشخاص قتلوا موظفا بسبب ركن سيارة فى الزاوية الحمراء

المشدد 15 عاما لـ4 أشخاص قتلوا موظفا بسبب ركن سيارة فى الزاوية الحمراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة