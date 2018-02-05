القومى للمرأة بشمال سيناء ينظم ندوة بعنوان "صوتك لمصر بكرة"





شمال سيناء محمد حسين

أعلن فرع المجلس القومى للمرأة فى شمال سيناء فى بيان له، اليوم الاثنين، تنظيم ندوة بعنوان "صوتك لمصر بكرة"، والتى أقيمت فى مقر فرع المجلس بالعريش، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، وبحضور سوسن داود الغالى المقرر المناوب لفرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء، ونسرين حمدى بكير مسئول مكتب الشكاوى فى فرع المجلس، وعضوات المجلس بفرع شمال سيناء وقيادات المرأة ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية العاملة فى مجال خدمة المرأة بالمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.

ومن جانبها، أكدت حسناء الشريف مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء على أهمية دور المرأة ومشاركتها مع الرجل فى كافة الحقوق والواجبات وكذلك فى كافة الأنشطة والممارسات، وفى مقدمتها المشاركة السياسية الإيجابية فى الانتخابات، وحث أسرتها على المشاركة أيضًا، علاوة على توصيل رسالة من المرأة السيناوية إلى باقى المحافظات والدول الخارجية بأن المرأة فى سيناء تشارك بفاعلية برغم الظروف التى تعانيها، وأن هناك صورة مشرقة للمرأة السيناوية فى كافة الانتخابات الماضية .

واستعرضت حسناء الشريف خلال كلمتها بالندوة، دور المجلس القومى للمرأة فى دعم ومساندة المرأة ودعم الأسرة بصفة عامة ، وما قام به فرع المجلس من استخراج بطاقات الرقم القومى بإجمالى 2450 بطاقة للسيدات والفتيات خلال العام الماضى بخلاف دعم أهالى الروضة عقب الحادث الإرهابى الأليم، واستخراج نحو 650 بطاقة لأهالى الروضة وتوابعها، وأنه خلال العام الحالى من المقرر استخراج 1000 بطاقة أخرى، علاوة على استمرار تبنى المجلس لمبادرة المرأة المنتجة فى سيناء لترويج منتجاتها وتأهيلها لاقامة المشروعات الانتاجية ورفع مستوى أسرتها .

وأعلنت أن سلسلة ندوات صوتك لمصر بكرة متواصلة حتى منتصف مارس المقبل لتغطية أماكن التجمعيات وجمعيات تنمية المرأة والأندية ومراكز الشباب فى العريش وبئر العبد ورابعة والروضة وغيرها .

فيما أشارت سوسن داود الغالى المقرر المناوب لفرع المجلس القومى للمرأة إلى دور المرأة السيناوية، ومشاركتها بفاعلية خلال الانتخابات والاستحقاقات الماضية منذ الثورة حتى حققت أعلى نسبة على مستوى الجمهورية، موضحة أن المجلس يسعى إلى دعم ومساندة المرأة للحصول على حقوقها فى مختلف المجالات ورفع مستوى الأسرة..

وأشادت سناء عبيد عضو فرع المجلس بالدور الإيجابى للمجلس ودعمه للأسرة وللمرأة بصفة خاصة، والتركيز على مبادرة المرأة المنتجة ودعم حقوق المرأة، وطالبت كل سيدة وفتاة بالمشاركة الإيجابية فى الانتخابات حفاظًا على استقرار المجتمع.