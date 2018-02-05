القوات السعودية تدمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على مدينة خميس مشيط

القوات السعودية تدمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على مدينة خميس مشيطالإثنين، 05 فبراير 2018 07:35 ص
صاروخ - أرشيفية
(أ ش أ)
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أعلنت قوات الدفاع المدنى السعودى اليوم الإثنين، أنها دمرت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على مدينة "خميس مشيط" الواقعة جنوب غرب المملكة.
ذكرت ذلك النبأ قناة ( العربية الحدث) الإخبارية فى نبأ عاجل لها، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
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