القوات السعودية تدمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على مدينة خميس مشيط





(أ ش أ)

أعلنت قوات الدفاع المدنى السعودى اليوم الإثنين، أنها دمرت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على مدينة "خميس مشيط" الواقعة جنوب غرب المملكة.

ذكرت ذلك النبأ قناة ( العربية الحدث) الإخبارية فى نبأ عاجل لها، دون ذكر المزيد من التفاصيل.