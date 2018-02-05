القبض على 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة رواد البنوك بالعجوزة

القبض على 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة رواد البنوك بالعجوزةالإثنين، 05 فبراير 2018 03:13 م
مديرية أمن الجيزة
كتب بهجت أبو ضيف
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كشفت مباحث الجيزة هوية 3 عاطلين متورطين فى سرقة عدد من رواد البنوك بالعجوزة، وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين ينتحلون صفة ضباط شرطة لسرقة الضحايا، وبإعداد عدة أكمنة لهم تم القبض عليهم، وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.
توصلت تحريات المقدم مصطف خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة إلى تورط 3 عاطلين فى سرقة رواد البنوك، وأكدت التحريات أن المتهمين ينتحلون صفة ضباط شرطة، ويستوقفون رواد البنوك عقب صرفهم مبالغ مالية، حيث يستوقفونهم لفحص ما بحوزتهم من متعلقات، ثم يستولون على النقود.
وبإعداد كمين للمتهمين تم القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بصحة الاتهام المنسوب إليهم، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.
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