القبض على مواطن لتشاجره مع ضابط مرور بسبب "الرخصة" بالشرقية





الشرقية –فتحية الديب

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز كفر صقر بالشرقية، اليوم، القبض على أحد المواطنين؛ عقب دخوله في مشادة كلامية تطورت الى مشاجرة مع ضابط بمرور كفر صقر، بعدما طلب منه الضابط إظهار رخصة قيادته.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بأنه أثناء قيام ضباط مرور كفر صقر، بحملة مرورية لضبط المخالفات، وحال قيام أحد الضباط باستيقاف أحد المواطنين وطلب إظهار رخصته، دخل الأخير في مشادة كلامية مع الضابط لمنعه من القيام بعمله، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.