"القابضة للنقل البحرى" تجهز خطة لاستغلال أصول الشركات التجارية

"القابضة للنقل البحرى" تجهز خطة لاستغلال أصول الشركات التجاريةالإثنين، 05 فبراير 2018 05:00 ص
اللواء محمد يوسف رئيس القابضة للنقل
كتب عبد الحليم سالم
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أفاد مصدر بالشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إن شركته تعد خطة شاملة وعاجلة لاستغلال أصول الشركات التجارية داخل وخارج مصر.
وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع": تمتلك الشركة القابضة 5 شركات تجارية هى التجارية للأخشاب والنصر للتصدير والاستيراد، ومصر لتجارة السيارات، ومصر للتجارة الخارجية ومصر للاستيراد والتصدير.
تعانى الشركات التجارية من خسائر سنوية نتيجة سوء إدارة، وعدم استغلال الأصول الكبيرة لها فى 23 دولة، مما دفع اللواء محمد يوسف رئيس مجلس إدارة القابضة للنقل البحرى والبرى، إلى التشديد على إدارات الشركات بسرعة وضع خطط للربح، وخطط لاستغلال الأصول، مع إجراء هيكلة فى تلك الشركات، ولا سيما أن بقية شركات القابضة تحقق أرباحا كبيرة، خاصة شركات الحاويات.
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