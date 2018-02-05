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الإثنين، 05 فبراير 2018 06:23 ص
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إلغاء الإخطارات الورقية

"الفنادق": تفعيل منظومة الإخطار الإلكترونى لتأمين حركة السائحين نهاية مارس

الإثنين، 05 فبراير 2018 03:00 ص
"الفنادق": تفعيل منظومة الإخطار الإلكترونى لتأمين حركة السائحين نهاية مارس سياح بمنتجعات مصرية - أرشيفية


كتبت ميرفت رشاد
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كشف هشام الشاعر، عضو لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، عن تفعيل منظومة الإخطار الإلكترونى لتأمين حركة السائحين الوافدين لمصر، بالتعاون مع وزارة الداخلية، نهاية مارس المقبل، مشيرا إلى إلغاء نظام الإخطارات الورقية المرسلة من شركات السياحة والفنادق لشرطة السياحة والآثار.

وقال " الشاعر " فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن استخدام الخدمات الإلكترونية أصبح أحد مقومات نجاح صناعة السياحة والسفر، نظرا لقدرتها على اختصار العامل الزمنى، بالإضافة لكونها وسيلة جديدة وأكثر فعالية فى خفض التكاليف.

وأشار "الشاعر" إلى أن الشركة أو الفندق سيقوم بإخطار شرطة السياحة عبر النظام الإلكترونى بخط سير السائح خلال مدة إقامته فى مصر، لتوفير كافة سبل الحماية والأمان للسائحين خلال زيارتهم للمدن السياحية المصرية، مشيرا إلى أن أهم الملفات التى تدرسها اللجنة حاليا ، إنشاء قاعدة بيانات لجميع العاملين بالقطاع الفندقى .

 

 

 


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