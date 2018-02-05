العثور على جثمان لفتاة من جنسية أفريقية بالتجمع.. والنيابة تنتقل للمعاينة





كتبت أمنية الموجي

كشفت مصادر قانونية، أن نيابة القاهرة الجديدة أجرت المعاينة لجثة فتاة من جنسية أفريقية، عثر عليها داخل شقة بكمباوند بالتجمع الخامس.

وذكر بلاغ مقدم لقسم أول القاهرة الجديدة عثور جثمان لفتاة تبلغ من العمر 28 عاما، وكانت تعمل خادمة عند أصحاب عقار، وعثر عليها محبوسة بحمام المنزل، وقام رجال الدفاع المدنى، باستخراج الجثمان من الحمام الشقة، وانتقلت النيابة لمعاينة الجثمان.