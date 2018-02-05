العثور على جثة طفلة فى العياط.. والتحريات ترجح اصطدامها بقطار





كتب بهجت أبو ضيف

تكثف مباحث الجيزة تحرياتها لكشف غموض العثور على جثة طفلة بجوار السكة الحديد بالعياط.

تلفت غرفة النجدة بلاغا يفيد العثور على جثة طفلة مجاورة لخط السكة الحديد بقرية الرقة بالعياط، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لطفلة تبلغ من العمر ما يقرب من 12 عاما بها عدة إصابات، وأشارت التحريات الأولية إلى أن الوفاة نتجت عن اصطدام قطار بها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

