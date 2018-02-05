العبادى يبحث مع مبعوث ميركل إعمار العراق





بغداد (أ ش أ)

بحث رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى اليوم الإثنين، مع مبعوث المستشارة الألمانية أكهارد بروزة ملف إعمار العراق ومشاركة بلاده فى مؤتمر الكويت الهادف إلى إعادة إعمار المدن المدمرة فى العراق.

وذكر المكتب الإعلامى للعبادى - فى بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" أن أكهارد أكد المشاركة الألمانية الواسعة فى مؤتمر إعمار العراق، ورغبة بلاده بالعمل مع العراق فى مختلف القطاعات ومنها قطاعات الطاقة والتمويل والتعليم وإدارة مشاريع الإعمار.